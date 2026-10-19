La Policía de Bolivia dice que tiene la capacidad de luchar contra el crimen organizado

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La Paz, 19 oct (EFE).- El comandante de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, dijo este lunes que esa institución está en condiciones de luchar contra el crimen organizado y que próximamente se reforzarán las labores de vigilancia en las zonas de mayor riesgo, junto al Ejército y la cooperación internacional.

Álvarez dijo a los medios que "la Policía Boliviana no ha sido superada" por el crimen organizado transnacional y que cuenta con la capacidad operativa y de investigación para "contrarrestar" a esos grupos.

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El jefe policial mencionó que desde que asumió el puesto a finales de agosto, hubo más operaciones policiales que culminaron con la expulsión de "50 miembros" de los grupos criminales brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), junto a otros extranjeros.

"Esto demuestra la capacidad y la efectividad en la lucha contra el crimen organizado", aseguró.

Álvarez destacó el plan 'Fronteras Seguras', en coordinación con el Ejército y diversos grupos de élite que se movilizaron principalmente en las regiones fronterizas con Brasil, donde en los últimos meses se reportaron varios casos de asesinatos por encargo atribuidos a la disputa territorial entre grupos de narcotraficantes.

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El miércoles está prevista la presentación de "un plan reforzado", que se coordinará con las autoridades locales de las zonas fronterizas, la cooperación internacional y el Ministerio de Gobierno (Interior) para enfrentar a las mafias internacionales, agregó.

En un reciente entrevista con EFE, la representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, afirmó que se identificó la presencia de carteles de la droga como el mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a los brasileños PCC y CV, además de grupos peruanos y colombianos.

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Mendoza explicó que la presencia de estas organizaciones genera un problema "complejo" porque se articula con otros delitos como la trata de personas, contrabando y la minería ilegal, al extremo de operar como un "holding" o consorcio empresarial.

El sábado, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, mencionó que Bolivia está trabajando con la cooperación internacional para avanzar en las investigaciones sobre la supuesta actividad del narcotráfico en instituciones del Estado.

La Administración de Rodrigo Paz, próxima a cumplir un año de Gobierno, reconoció que en Bolivia opera el crimen organizado transnacional y defiende sus acciones para combatirlo, que permitieron las capturas de "capos" del narcotráfico, como el uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado y enviado a EE.UU.

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En lo que va de año, la fuerza antidrogas incautó 2.088 kilos de cocaína, 3.590 kilos de marihuana y 51 avionetas utilizadas para el tráfico de sustancias controladas. Además, se logró una afectación de 52,2 millones de dólares en bienes vinculados al narcotráfico. EFE