Japón lanza la primera misión para recolectar muestras de una luna de Marte

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Tokio, 20 oct (EFE).- Japón lanzó este martes su misión de exploración de las lunas de Marte (MMX), que de tener éxito se convertirá en la primera en recolectar muestras de la superficie de Fobos, el satélite más grande y más cercano de los dos que orbitan el planeta rojo.

El lanzamiento de la sonda tuvo lugar a las 04:41 hora local de este martes (19:41 GMT del lunes) desde el Centro Espacial de Tanegashima, al sur de la isla japonesa de Kyushu, en una misión que durará cinco años y que, si triunfa, se saldará con la recolección de diez gramos de muestras del satélite.

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A bordo de un cohete H3 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), la sonda comienza un viaje de un año hacia el sistema marciano, donde entrará en una órbita cuasisatelital alrededor de Fobos. Allí realizará observaciones detalladas de Fobos y de Deimos, su otro satélite, y recogerá las mencionadas muestras.

Según los detalles del proyecto, la sonda abandonará el sistema marciano en 2030 y comenzará un viaje de un año de vuelta a la órbita terrestre, donde separará su cápsula de reentrada, que aterrizará en Australia.

El investigador principal de la misión, Kiyoshi Kuramoto, explicó a EFE que la formación de Fobos continúa siendo una "pregunta abierta" de la ciencia planetaria y que las muestras obtenidas en su superficie ayudarán a responderla.

"Dos hipótesis principales explican el origen de las lunas de Marte: el escenario de captura y el escenario de un impacto gigantesco. El análisis de muestras puede determinar cuál de estos escenarios dio lugar a Fobos", detalló el científico.

Pero más allá del origen de las lunas marcianas, el proyecto aspira a revelar los procesos por los que Marte y otros planetas del sistema solar obtuvieron agua y materiales clave para el desarrollo de la vida.

Además de ayudar a los científicos a entender mejor la historia de la formación de Marte y sus lunas, la misión MMX presenta una oportunidad: sentar las bases de la futura exploración del planeta rojo.

"Debido a la proximidad de Fobos a Marte —a solo unos 6.000 kilómetros de la superficie marciana—, el satélite se considera un posible lugar para establecer una base de tránsito destinada a una futura misión humana", explicó Kuramoto. EFE

(foto) (vídeo)