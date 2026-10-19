El presidente de Zambia pide resolver los conflictos en la región de los Grandes Lagos

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Nairobi, 19 oct (EFE).- El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, pidió este lunes resolver los conflictos en la región de los Grandes Lagos, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (ICGLR), donde se evaluará la situación de seguridad regional, incluido el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

"(Hichilema) abogó por un cambio en el enfoque de la cooperación regional, instando a los Estados miembros a ir más allá de la resolución de conflictos y a poner un mayor énfasis en la integración económica, el comercio, la inversión y el desarrollo compartido", dijo el Ministerio de Exteriores zambiano en un comunicado.

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Así se pronunció el mandatario de Zambia durante la XX Reunión Ordinaria del Comité Interministerial Regional (IMC), celebrada en Lusaka, en la que también llamó a fortalecer la cooperación regional y promover la inversión entre los países, con el fin de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo.

"Si bien el mantenimiento de la paz y la resolución de conflictos siguen siendo fundamentales, la región debería aspirar a un futuro en el que los países intercambien más bienes y servicios que personal militar desplegado para preservar la paz", afirmó la mencionada cartera ministerial, citando al presidente.

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Del mismo modo, Hichilema instó a promover prácticas mineras seguras, responsables y formalizadas en toda la región de los Grandes Lagos, de forma que se protejan "la vida humana y el medio ambiente".

El conflicto en el este de la RDC alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento de una nueva coalición rebelde, el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrada por el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate desde hace años a Kinsasa con el apoyo de Ruanda.

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Los combates se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma, capital de la provincia oriental de Kivu del Norte y, semanas después, Bukavu, capital de la vecina provincia de Kivu del Sur.

Desde que los presidentes de la RDC y Ruanda -Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente- firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

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Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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