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El PIB de China creció en el tercer trimestre un 1,2%, tres décimas más que entre abril y junio

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El producto interior bruto (PIB) de China pisó el acelerador hasta el 1,2% durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un repunte de tres décimas respecto del crecimiento del 0,9% del segundo, según ha informado este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En cifras anualizadas, la nación asiática registró un crecimiento de su PIB del 4,5%, dos décimas por encima del 4,3% del segundo trimestre, pero medio punto menos que el 5% registrado en el primero.

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Las estimaciones preliminares apuntan a que el PIB creció un 4,6% hasta septiembre como consecuencia de los avances del 3,7% en el sector primario, del 3,8% en la industria y del 5,2% de los servicios. De esta forma, los datos agregados quedaron dentro del objetivo de crecimiento del 4,5% al 5% marcado por el Gobierno chino.

"La economía nacional mantuvo un desarrollo constante a pesar de las presiones, mostrando un impulso gracias a nuevos motores de crecimiento y a una estructura cada vez más sólida", ha destacado la agencia estadística en un comunicado.

"La producción y la oferta crecieron rápidamente, el comercio exterior registró un buen ritmo, el empleo y los precios se mantuvieron estables en general, y se garantizó el bienestar de la población de forma firme y eficaz. La economía nacional siguió demostrando una gran resiliencia y vitalidad", ha completado.

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