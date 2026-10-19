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EL ARTE DE SOLTAR: RAQUEL OROZCO PRESENTARÁ THE ART OF UNLEAVING, UNA NUEVA ETAPA PARA LA FIRMA EN VOLVO FASHION WEEK MÉXICO

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2026

LA COLECCIÓN SPRING '27 REUNIRÁ EL UNIVERSO FEMENINO DE LA FIRMA CON EL DEBUT DE SU PRIMERA LÍNEA MASCULINA INTEGRAL, EN UNA PROPUESTA QUE EXPLORA LA TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DEL VOLUMEN, LA TEXTURA Y EL LENGUAJE ESCULTÓRICO QUE DISTINGUE A RAQUEL OROZCO.

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En un momento en el que transformarse también significa aprender a soltar, Raquel Orozco presentará FOLIA: The Art of Unleaving, su colección Spring '27, como una exploración de la metamorfosis a través de la materia, el cuerpo y la arquitectura textil.

Presentada en el marco de Volvo Fashion Week México y con el respaldo oficial de Authentic Beauty Concept, junto con maquillaje a cargo de MAC Cosmetics y armazones de AKONI por Ópticas Quevedo, FOLIA representará una evolución en el lenguaje creativo de la firma: una propuesta donde la estructura se volverá más orgánica, el volumen adquirirá ligereza y la textura se convertirá en una forma de expresión.

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Pero, sobre todo, FOLIA marcará un momento clave en la trayectoria de Raquel Orozco: el debut formal de su primera línea masculina integral, concebida para dialogar con su propuesta femenina y con su consolidada propuesta de marroquinería en cuero de diseño unisex.

FOLIA: The Art of Unleaving nace de una idea sencilla y profundamente humana: no somos la misma estructura que fuimos ayer.

Inspirada en el ciclo natural de la hoja, la colección entiende la transformación como un proceso de desprendimiento. Caer, volver al origen, mudar de capas y renacer. En términos de diseño, esta idea se traduce en una metamorfosis sastrera donde el cuerpo abandona lo superfluo para habitar una arquitectura más ligera, táctil e iluminada.

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FOLIA es una celebración del cambio consciente. Queremos traducir esa metamorfosis en formas con fuerza orgánica, volumen ligero y textura viva, concebidas para hablar sin gritar: creaciones que se sienten, que emocionan y que generan una expresión auténtica en quien las habita, aseguró Raquel Orozco, Directora Creativa.

En FOLIA, los residuos textiles de colecciones anteriores encuentran una nueva vida. Bajo la filosofía zero waste de su taller independiente, lana, seda, algodón y fibras recicladas se transformarán artesanalmente en hojas tridimensionales y nervaduras caladas creadas a mano que sustituyen temporalmente a las icónicas flores de la casa. El resultado convierte el desperdicio en un elemento escultórico: texturas, relieves y movimiento que hacen tangible la idea de transformación que atraviesa toda la colección.

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La narrativa de esta colección se construye a través del color y la materia, siguiendo el ciclo de una hoja: desde su origen en la tierra, pasando por el crecimiento y la plenitud, hasta el desprendimiento y la transformación.

La pasarela transitará de Arena, Terracota Seco y Moka hacia Verde Salvia, Salmón Botánico y Lavanda Etéreo, para culminar en una explosión de Lime Chartreuse, Magenta Intenso, Verde Esmeralda, Rojo Vivo y Azul Profundo.

Esta evolución cromática convivirá con un contraste de texturas: la estructura de lanas, failles, tafetanes y gabardinas se encontrará con la fluidez de crepes y viscosas, así como con la transparencia de organzas de seda pintadas a mano.

Así, FOLIA planteará una idea que recorrerá cada elemento de la colección: soltar no significa desaparecer, sino transformarse en algo nuevo. La propuesta de la diseñadora se alejará del minimalismo plano para explorar el volumen, la luz, la sombra y la materia como herramientas de expresión.

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Con FOLIA: The Art of Unleaving, apuesta por una nueva dimensión: una colección que habla de evolución mientras demuestra, desde su propia construcción, cómo transformar lo que ya existe en algo nuevo.

Las piezas de esta colección serán presentadas nuevamente a prensa, estilistas y compradores el 14 de octubre de 2026 en la boutique insignia de Raquel Orozco, ubicada en Emilio Castelar 227, Polanco, Ciudad de México.

La colección estará disponible para venta al público a partir de febrero de 2027 en la boutique insignia, en El Palacio de Hierro y a través de la plataforma global de e-commerce de la firma, con envíos semanales a destinos como Nueva York, Los Ángeles, Miami, París, Londres, Berlín, Dubái y distintos países de América Latina y Europa.

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Contacto: sergio@trilogystudio.com.mx

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FUENTE Fashion Week Mexico