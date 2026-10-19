Los ciudadanos de Alberta votan para decidir si inician el proceso hacia la independencia

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Toronto (Canadá), 19 oct (EFE).- Los centros de votación abrieron este lunes en Alberta para un histórico referéndum en el que más de 1,3 millones de personas ya han participado de forma anticipada y que incluye una pregunta sobre si la provincia debe iniciar el proceso legal para celebrar una futura consulta vinculante sobre su separación de Canadá.

Las urnas abrieron a las 9.00 hora local (15.00 GMT) y está previsto que cierren a las 20.00 hora local (02.00 GMT del martes), aunque permanecerán abiertas hasta que hayan votado todas las personas que estén haciendo cola a esa hora.

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Según el organismo público Elections Alberta, 1.356.873 personas, el 43,1 % de los 3,15 millones de electores, ya habían depositado su voto: 837.791 en los cinco días de votación anticipada y 519.082 mediante voto especial o por correo.

El referéndum contiene diez preguntas, cinco relacionadas con la inmigración, el acceso a servicios públicos y los requisitos para votar, además de cuatro sobre las competencias constitucionales de Alberta.

La décima, la que concentra la mayor atención y que no es vinculante, no pregunta directamente a los electores si Alberta debe independizarse de Canadá.

Los votantes deben elegir entre que Alberta continúe siendo una provincia canadiense o que el Gobierno provincial inicie el proceso legal necesario para convocar un segundo referéndum, que sí sería vinculante, sobre la separación.

La fórmula fue adoptada después de que un tribunal anulase una iniciativa ciudadana para celebrar un referéndum sobre la independencia porque las autoridades provinciales no consultaron previamente a los aborígenes por las posibles consecuencias para sus derechos derivados de los tratados.

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La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, que defiende que la provincia permanezca en Canadá pero que ha facilitado la realización de la votación, sostiene que la consulta de este lunes permite conocer la voluntad de los electores sin desencadenar directamente la secesión.

Las encuestas señalan que entre el 22 % y el 34 % de los habitantes de Alberta apoyan iniciar el proceso hacia la independencia, aunque el respaldo a una separación efectiva es menor.

El separatismo tiene especial fuerza entre los votantes del gobernante United Conservative Party (Partido Conservador Unido, UCP en inglés) de Smith: un 63 % respalda iniciar el proceso de separación, frente al 37 % que se opone, lo que evidencia las divisiones internas de la formación conservadora.

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Representantes indígenas han criticado duramente el proceso. El jefe de la nación cree de Sturgeon Lake, Sheldon Sunshine, calificó este lunes el referéndum de "un completo sinsentido" y acusó a Smith de ignorar las obligaciones legales de la provincia con las Primeras Naciones.

El recuento de los votos anticipados y por correo comenzará a las 17.00 hora local (23.00 GMT), pero Elections Alberta no publicará datos hasta que hayan cerrado todos los centros. La pregunta sobre la separación será contabilizada primero.

Elections Alberta calcula que los primeros resultados empezarán a aparecer tras el cierre de las urnas y los correspondientes a la cuestión sobre la separación podrían conocerse entre la 1.00 y las 4.00 del martes (07.00-10.00 GMT).

La normativa provincial concede hasta 48 horas para completar el escrutinio y publicar todos los resultados provisionales. EFE