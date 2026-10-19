Críticos de ERC rechazan el pacto con Podemos y que Rufián encabece la lista

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El Col.lectiu Primer d'Octubre, colectivo crítico de ERC, ha manifestado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre el partido y Podemos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre así como que Gabriel Rufián encabece la candidatura.

En un comunicado, consideran que el acuerdo de ERC con Podemos representa un cambio sustancial en la estrategia política del partido "que pone en riesgo su identidad como fuerza republicana e independentista".

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"ERC no puede renunciar a su centralidad dentro del independentismo para convertirse en una pieza más de la recomposición de la izquierda española", sostienen.

También cuestionan que la alianza se justifique por la necesidad de frenar la derecha y la extrema derecha porque esto, según la organización, "puede acabar reforzando el voto útil al PSC-PSOE, mientras que ERC abandona espacios políticos propios y deja sin una referencia clara a una parte del electorado independentista".

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Los críticos aseguran también que el acuerdo se ha impulsado sin que este tipo de alianzas electorales hayan formado parte de los mandatos aprobados en congresos y líneas recogidas en la ponencia política del partido.

RECUPERAR LA ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA

Además, rechazan que Rufián sea el cabeza de lista y recuerdan que solicitaron a la Comisión de Garantías de ERC la apertura de un expediente informativo "por una presunta deslealtad al partido" y la retirada cautelar de su condición de portavoz al Congreso.

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Así, reclaman a la dirección de los republicanos que recupere una estrategia centrada en el independentismo catalán, que explique los motivos políticos y orgánicos del acuerdo con Podemos y concrete cuál será la voz del independentismo en el Congreso después de los comicios.