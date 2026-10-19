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BLUETTI presenta soluciones energéticas innovadoras en la 140.ª Feria de Cantón.

PR Newswire

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GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2026

GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La marca global de energía limpia BLUETTI presentó su cartera integral de estaciones de energía portátiles, sistemas de almacenamiento de energía residenciales y soluciones de energía comerciales e industriales (C&I) en la 140.ª Feria de Cantón, celebrada del 15 al 19 de octubre. La exposición puso de relieve las soluciones energéticas diversificadas de BLUETTI para aplicaciones personales, residenciales y comerciales, al tiempo que creó nuevas oportunidades para colaboraciones globales.

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Soluciones de energía portátil

BLUETTI presentó su serie PREMIUM, diseñada para aventuras al aire libre, viajes en autocaravana y suministro de energía de respaldo para el hogar. Por su parte, la estación de energía portátil profesional Pioneer 5000, que ofrece una potencia de salida continua de 5000 W, proporciona energía fiable para obras de construcción, empresas de alquiler de equipos y explotaciones agrícolas.

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Gracias a la tecnología de baterías LiFePO4, la carga rápida, la entrada solar y la protección UPS, las soluciones de energía portátil de BLUETTI ofrecen una mayor flexibilidad para los clientes que buscan electricidad confiable en aplicaciones exteriores, residenciales y profesionales.

Soluciones energéticas residenciales

La serie HomeStar admite la carga mediante corriente alterna y energía solar, además de una gestión inteligente de la energía basada en una aplicación, lo que proporciona energía de respaldo confiable para hogares, clínicas y pequeñas empresas.

BLUETTI también presentó su solución integrada de pago por uso (PAYGO), que hace que la energía sea más asequible mediante pagos a plazos flexibles y la gestión digital de las operaciones a través de la plataforma BLUETTI GO.

BLUETTI invita a socios globales a unirse a su red solar PAYGO y expandir sus negocios, ofreciendo soluciones energéticas accesibles a hogares y microempresas que no cuentan con servicios adecuados. Mediante la integración de la plataforma PAYGo, el despliegue de productos y las alianzas de distribución local, la empresa pretende acelerar el acceso a la energía y generar oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes.

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Almacenamiento de energía comercial e industrial

BLUETTI presentó soluciones de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial, con capacidades que van desde los 64 kWh hasta los 240 kWh, junto con sistemas integrados de energía solar, almacenamiento de energía y carga de vehículos eléctricos. Estas soluciones, que permiten reducir los picos de demanda, optimizar el aprovechamiento energético, proporcionar respaldo para cargas críticas y ampliar la capacidad de forma flexible, ayudan a las empresas a optimizar los costes energéticos y a mejorar la eficiencia operativa.

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Al coordinar la generación de energía solar, el almacenamiento en baterías y la demanda de carga de vehículos eléctricos, estas soluciones integradas ayudan a las empresas a reducir la dependencia de la red eléctrica, gestionar la demanda máxima y mantener la continuidad operativa en entornos energéticos cada vez más complejos.

Ampliación de las alianzas globales

De cara al futuro, BLUETTI seguirá reforzando la colaboración con distribuidores, promotores energéticos, contratistas EPC y otros socios del sector en todo el mundo, acelerando el despliegue de soluciones diversificadas de energía limpia en los mercados globales.

Con más de 3,5 millones de clientes en todo el mundo, BLUETTI continúa desarrollando soluciones energéticas escalables para diversos mercados regionales, brindando a sus socios una amplia cartera de productos adaptada a las diferentes necesidades de los clientes y a las oportunidades de negocio.

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Para obtener más información, visite: https://www.bluetti.com/

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FUENTE BLUETTI