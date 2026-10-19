Los Billboard Latinos y el Calendario Pirelli, claves en la agenda cultural esta semana

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Redacción Internacional, 19 oct (EFE).- La ceremonia de los Billboard de la Música Latina, la gala de presentación del Calendario Pirelli, que viaja por primera vez a la India, el nuevo disco de John Legend y una exposición de Dalí en Madrid son algunas de las claves culturales esta semana.

Los Premios Billboard de la Música Latina son una de las grandes citas de esta semana. En esta edición, Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida figuran entre los artistas con más nominaciones, junto a Karol G y Bad Bunny.

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Entre los galardones ya anunciados, Cristian Castro, que actuará en la gala, recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística; Rosalía será distinguida con el Premio Billboard Salón de la Fama, y el salsero Rubén Blades obtendrá el Premio Billboard Ícono. El resto de los ganadores se darán a conocer durante la gala, que se celebrará el próximo jueves 22 de octubre en Miami y será retransmitida por Telemundo y Peacock.

Nueva Delhi acoge este viernes, 23 de octubre, la gala de presentación del Calendario Pirelli, una de las piezas más reconocibles de la fotografía de moda, que dedica por primera vez una edición completa a la India, la de 2027, en un proyecto que intenta mirar al país asiático más allá del exotismo.

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Las fotografías de la edición número 53, titulada 'India, beyond a single gaze' ('India, más allá de una sola mirada'), están firmadas por el noruego Sølve Sundsbø y la india Avani Rai, que han fotografiado a actrices, músicas, escritoras y modelos vinculadas a la India o a su diáspora, como son Aditi Rao Hydari, Avantika Vandanapu, Rupi Kaur, Padma Lakshmi y Lakshmi Menon.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid explora la influencia del pensamiento de Sigmund Freud en la obra de Salvador Dalí con una muestra que revisa desde sus primeros años hasta sus creaciones tardías en España, con especial atención a sus experiencias personales, su universo familiar y el desarrollo de su imaginario surrealista.

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Uno de las claves de la muestra, que se inaugura el 20 de octubre, es el encuentro entre Dalí y Freud en Londres en 1938, cuando este último se encontraba exiliado. El museo cuenta en sus fondos con tres cuadros del artista, a los que se sumarán obras de otros museos y de artistas como Jean Arp, Federico García Lorca o Yves Tanguy, así como del propio Sigmund Freud.

'Muse', el nuevo álbum de estudio de John Legend, llega este 23 de octubre con dieciséis canciones que combinan distintos géneros de música negra, como el góspel, el soul clásico, el afrobeat o el hip-hop. El trabajo es su primera colaboración junto a Pharrell Williams tras veinte años de amistad.

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El disco se ha fraguado en París, donde Williams trabaja como director creativo de hombre en Louis Vuitton. El sonido resultante supone un cambio en la trayectoria de Legend, y se inspira en música de iconos como Nina Simone, Nat King Cole y Marvin Gaye. EFE