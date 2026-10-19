El Gobierno no se muestra preocupado por los gestos de unidad del peronismo y ratifica que Javier Milei compite contra sí mismo

Milei buscará su reelección (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando falta menos de un año para las próximas elecciones, y mientras continúa siendo una incógnita el futuro de las PASO, en el Gobierno comenzó a tomar más fuerza la idea de que el presidente Javier Milei no dependerá de la eliminación de las primarias para lograr su segundo mandato, como así tampoco de los movimientos que hagan sus adversarios, sino que el desempeño en las urnas dependerá exclusivamente de cómo avance su gestión.

En la cúpula de La Libertad Avanza no se mostraron preocupados por la reunión que mantuvieron el viernes Sergio Massa y Cristina Kirchner en San José 1111, aunque el encuentro volvió a alimentar las expectativas de unidad dentro del peronismo de cara a los comicios de 2027.

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La visita del ex ministro de Economía a la ex presidenta se produjo en la previa del Día de la Lealtad y en un escenario donde los distintos sectores de la oposición comenzaron a discutir las reglas para definir candidaturas, las posibles alianzas y el lugar que tendrán las PASO en ese esquema.

En el oficialismo interpretan que el PJ necesitará llegar unido a los próximos comicios si pretende competir, ya que consideran que una interna podría dejar expuestas las diferencias que persisten entre el kirchnerismo, el Frente Renovador y el sector que responde al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

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“Se les terminó ahora hacer la gran Alberto Fernández. Ya no van a poder engañar a la gente, ni a los suyos ni al electorado que sería capaz de votarlos en caso de que sumen a alguno que pueda prometer algo. Ya no les van a creer nada”, sostuvo a este medio una figura libertaria.

Massa visitó a Cristina Kirchner en su departamento

El dirigente desestimó que la cumbre en el departamento de Constitución sea un principio de acuerdo en el PJ y, en cambio, consideró que Massa y Cristina Kirchner “deben estar teniendo esas reuniones solamente para ver cómo se reparten” los lugares en las listas o los eventuales cargos en organismos del Estado.

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En este contexto, la eliminación de las PASO continúa entre los objetivos inmediatos del Gobierno, aunque el Poder Ejecutivo todavía no consiguió los respaldos necesarios para aprobar la iniciativa en el Congreso.

En la Casa Rosada admiten que el proyecto requiere un acuerdo más amplio con los bloques dialoguistas y las provincias, en momentos en que parte de esos mismos aliados resulta determinante para el tratamiento del Presupuesto 2027 y otras leyes pendientes.

“El presidente Milei desde el primer día dijo, antes de llegar, que las primarias no habían servido y que hay que eliminarlas. Segundo, dijo que tiene que haber boleta única, y eso lo cumplió”, destacó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante una entrevista televisiva.

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El funcionario confió en que, aunque todavía no tiene fecha para su tratamiento en el recinto, la reforma electoral va a ser sancionada, pero también expresó la postura que la Casa Rosada viene queriendo imponer en el último tiempo: “Con o si PASO, vamos a ganar”.

Santilli defendió la eliminación de las PASO

El PRO, por ejemplo, es uno de los espacios que mantiene reparos frente a la intención de suprimir esta herramienta y planteó en distintas oportunidades que, en caso de modificar el sistema, prefiere avanzar hacia un mecanismo optativo antes que eliminarla por completo.

El tema podría volver a surgir este martes, cuando los representantes de esa fuerza política vuelvan a ser recibidos por sus pares de LLA en Balcarce 50 para continuar negociando un eventual acuerdo en todo el país, de cara al 2027.

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Será el primer encuentro entre las dos partes desde el 24 de septiembre, después de algunas semanas de cierta tensión por las diferencias sobre discapacidad y la coordinación parlamentaria, pero principalmente en torno a la estrategia electoral en cada distrito.

La reunión tendrá como protagonistas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Martín y Eduardo Menem, por el lado de los libertarios, y a los dirigentes macristas Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, en un momento en el que ambos buscan recomponer el vínculo.

Más allá de las dificultades para modificar las reglas electorales, en la cúpula de LLA relativizan el impacto que puede tener la continuidad de las PASO sobre las aspiraciones del Presidente de alcanzar su segundo mandato.

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Este martes habrá una nueva reunión entre el Gobierno y el PRO

Tal como anticipó Infobae, dentro de La Libertad Avanza sostienen que la discusión “no es algo que realmente les quite el sueño”, porque consideran que se trata de “una herramienta que ni siquiera al peronismo le sirve en este momento”.

La lectura del oficialismo es que, aun si se mantienen las primarias, Milei no tendría un rival fuerte en los otros espacios y que su desempeño dependerá, principalmente, de la evaluación que haga el electorado sobre la gestión y sobre todo del rumbo de la economía.

“Javier compite contra sí mismo”, repiten cerca de la mesa política, donde consideran que el desafío central será sostener el respaldo que le permitió al libertario imponerse en 2023 y llegar a las elecciones de 2027 con una oferta unificada.

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En paralelo a estas negociaciones y los acuerdos legislativos, La Libertad Avanza busca consolidar su estructura partidaria y mostrar presencia en distintos puntos del país.

En este sentido, el oficialismo nacional realizó este viernes su primer Congreso de Juventud en la ciudad de Buenos Aires, con más de 1.000 asistentes en el Teatro Gran Rivadavia, bajo el lema “Muchos frentes, un solo objetivo”.

La actividad formó parte de una serie de encuentros que ya llevó adelante en territorio bonaerense y en Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Mendoza. En la última de estas provincias habló Luis Petri, que pretende ser el candidato violeta a gobernador.

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Los dirigentes juveniles de La Libertad Avanza en un acto en CABA

La intención de estos eventos es fortalecer la organización, formar nuevos dirigentes y ampliar la participación de los jóvenes dentro del partido que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que tiene a los Menem como armadores.

Este lunes, en tanto, se realizará en Avellaneda el primer Encuentro Provincial de Concejales Bonaerenses, en el que más de 400 ediles, coordinadores seccionales y autoridades partidarias participarán de la jornada, que estará encabezada por el presidente del espacio en la provincia, Sebastián Pareja, y uno de los apoderados, Alejandro Carrancio.

En el análisis que hace la Casa Rosada de la situación política del país, el peronismo enfrenta una situación compleja: creen que la oposición necesitará ordenar sus liderazgos y definir una candidatura común para evitar una dispersión de votos entre los distintos sectores.

La reunión entre Massa y Cristina Kirchner fue leída en ese marco, como parte de las conversaciones que el peronismo deberá sostener para resolver su estrategia electoral. En el Gobierno no descartan que haya más gestos de acercamiento, pero sostienen que esas señales no modifican, por el momento, sus cálculos sobre la competencia del año próximo.