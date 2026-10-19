Los diez momentos que han marcado el primer debate entre Lula y Flávio Bolsonaro

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São Paulo, 18 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro estuvieron cara a cara este domingo en un primer debate en televisión lleno de acusaciones y con pocas propuestas, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

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Estos son los diez momentos que marcaron el encuentro entre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y el hijo primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro:

Flávio: "A partir de enero del próximo año voy a declarar la guerra al narcoterrorismo. Voy a clasificar a PCC (Primeiro Comando da Capital), Comando Vermelho y las milicias como organizaciones narcoterroristas".

Flávio: "Quédese aquí a mi lado, Lula"

Lula respondió con las sospechas que pesan sobre la familia Bolsonaro acerca de parientes que tendrían nexos con grupos paramilitares de Río de Janeiro: "No quiero quedarme cerca de ti, cerca de la familia Bolsonaro, quiero distancia, distancia con un miliciano".

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Flávio replicó con los casos de corrupción en anteriores administraciones del PT: "No llevo la cartera aquí; si no, me la va a robar". Y añadió: "Pensándolo bien, es mejor que te mantengas alejado, porque mi cartera puede ser robada".

Flávio: "En su Gobierno hay muchas bandas criminales. Además, Lula -es importante decirlo aquí, frente a las cámaras-, usted dice que todos deben ser investigados, pero la Policía Federal, hasta ahora, no ha ido tras su hijo. ¿Por qué está escondido en España? ¿Por qué no está aquí?. Está viviendo al lado de Vinícius Júnior".

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Lula: "Ni siquiera dije que eres amigo del (presidente de Argentina, Javier) Milei, solo pregunté si vas a seguir el modelo económico de tu mujer de Economía, que dice que él es el modelo a seguir. ¿Sabes cómo está la pobreza en Argentina? ¿Sabes cómo está el desempleo? ¡Si no lo sabes, lee! Para que no vuelvas a decir que vas a seguir a Milei".

Flávio: "¿Y tu amigo? Que es el (Daniel) Ortega de Nicaragua, un dictador. Qué es de (Nicolás) Maduro, que está preso. Esos son tus amigos".

Ambos candidatos hablaban sobre un escándalo de corrupción destapado en el Instituto de Seguridad Social que desvió millones de las cuentas de jubilados.

Flávio: "Lula, déjeme terminar, Lula, calma, calma, respéteme, que tuve 56 millones de votos (en la primera vuelta)".

Lula, dando palmas: "Quién montó la cuadrilla tiene que explicarlo, entonces, explíquese".

Flávio: "Usted tiene que respetarme, cálmese (...) Solo estoy restregándote algunas verdades a la cara".

Flávio: "Tengo una propuesta para protegerte a ti, mujer, o a usted que tiene un menor que ya fue abusado: voy a aprobar junto al Congreso la castración química para violadores porque así que esos maleantes van a comenzar ser tratados, como maleantes, para nunca más tocar a una mujer o un niño".

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Flávio: "Lula, ¿puede explicar por qué el 73 % de los presos vota por usted?".

Lula, señalando con el dedo a Flávio: "Lo que quiero es que me vote el 100 %, hasta tu padre. Él te conoce, él te conoce y él sabe que soy mejor que tú".

Y completó mirando a cámara: "(Jair) Bolsonaro, vota en mí".

Lula: "Flávio, aquí se ha hablado mucho de corrupción. Te voy a hacer una propuesta. Te desafío: mañana mismo abrimos nuestras cuentas bancarias y levantamos el secreto de nuestras comunicaciones telefónicas, para que el pueblo brasileño sepa quién es un ladrón en este país. Para que el pueblo sepa quién es un ladrón. Abre tus registros telefónicos y tus cuentas bancarias. Yo abriré los de toda mi familia, y tú abres los de la tuya. Y acudiremos a la justicia".

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Lula: "Su hermano (por Eduardo Bolsonaro) está escondido en Estados Unidos, conspirando contra Brasil, pidiendo al (presidente de EE.UU., Donald) Trump que intervenga en Brasil. Y el pueblo brasileño se ha dado cuenta de que la familia Bolsonaro está subordinada a los intereses estadounidenses. Es evidente. Su hermano está allá ejerciendo presión, instigando un golpe contra Brasil".

El minuto de consideraciones finales fue interrumpido por el público, copado por asesores y aliados de los candidatos. Los de Lula se quejaron de que Flávio siempre aparecía por detrás de la cámara haciendo gestos cuando el líder progresista hablaba.

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"¡Silencio y siéntense, público, por favor!, exigió Eduardo Oinegue, uno de los dos moderadores.

"Candidato Flávio, le estoy pidiendo la gentileza de que me atienda. Candidato Lula tiene dos minutos que van a recomenzar ahora", dijo su colega Adriana Araújo.

Al despedir la retransmisión no se pudo escuchar con claridad a los dos presentadores por los vítores de los equipos de ambas campañas. EFE

(Foto)(Video)