Cinco soldados salvadoreños de fuerza contra pandillas desaparecidos tras ataque en Haití

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Puerto Príncipe, 18 oct (EFE).- Cinco soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) están desaparecidos luego de haber sido emboscados este domingo en las afueras de Puerto Príncipe, informaron medios locales.

El ataque tuvo lugar en la zona de Croix-des-Bouquets, una comuna del departamento del Oeste conocida como Santo, a 12 kilómetros de la capital haitiana, según el portal Haití24.net.

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Ni el Gobierno haitiano ni la GSF se han pronunciado sobre este incidente pero el medio L'Écho Haïtien señaló que, según versiones de testigos en la zona, se puso en marcha una operación militar y policial, con helicópteros incluidos, para rescatar a los militares salvadoreños, cuya suerte se desconoce. EFE