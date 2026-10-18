Recurren al Tribunal Supremo israelí la demolición de viviendas árabes "con fin electoral"

Guardar

Jerusalén, 18 oct (EFE).- El partido Raam (Lista Árabe Unida) solicitó este domingo al Tribunal Supremo israelí la interrupción de la demolición de viviendas de población árabe en Israel que, consideran, se está realizando "con un fin electoral" por parte del ministro de Seguridad Nacional, el supremacista Itamar Ben Gvir.

"La Lista Árabe Unida ha presentado una apelación urgente al Tribunal Supremo, exigiendo la detención de la implementación de órdenes de demolición, administrativas y judiciales, y órdenes de evacuación de las conocidas como 'tierras estatales', en el Néguev y en toda la sociedad árabe", explicó el líder de Raam, Mansur Abás, en un comunicado.

PUBLICIDAD

La petición ante el Alto Tribunal israelí exige que cesen los derribos hasta la formación del próximo Gobierno en Israel, que celebra elecciones legislativas el próximo 27 de octubre. Un asesor legal del Supremo debe pronunciarse al respecto antes del martes.

La apelación también llega en medio del incremento de las operaciones de demolición antes de las elecciones, tras el derribo de más de 80 casas y una mezquita en el pueblo de Al Dahiya, en el norte de Rahat (desierto del Néguev), afectando a 400 personas.

PUBLICIDAD

Las demoliciones afectan especialmente a comunidades beduinas del Néguev, en el sur de Israel, muchas de ellas no reconocidas oficialmente por las autoridades, que consideran parte de sus viviendas construcciones ilegales levantadas sin permiso o en terrenos clasificados como "tierras estatales".

Los residentes denuncian las dificultades para obtener licencias en localidades sin planes urbanísticos aprobados y reivindican derechos históricos sobre esas tierras, mientras que el Estado defiende las demoliciones por motivos de planificación y propiedad pública.

"Ben Gvir está utilizando las operaciones de demolición de los ciudadanos árabes, incluidos los realizados por el Departamento de Tierras de Israel, con fines políticos y electorales, y está orgulloso de su participación en ello", añadió Abás en el comunicado publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Por su parte, el abogado Wisam Ghanaim, que presentó la apelación en nombre de Raam, dijo que "no hay justificación para apresurarse a demoler casas que están en la lista desde el final del año electoral".

"Los edificios que ahora son ilegales pueden ser demolidos o su estatus puede cambiar por decisiones de la próxima administración. Convertir la demolición de las casas de los ciudadanos árabes en un instrumento electoral en manos de un candidato a ministro para las elecciones representa un grave abuso de poder y una violación de la integridad del proceso electoral", agregó Ghanaim. EFE

PUBLICIDAD