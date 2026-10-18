Shemar Moore vive un sueño con la serie 'S.W.A.T', pero sabe que "nada dura para siempre"

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Esperanza Ronda

Madrid, 18 oct (EFE).- A lo largo de sus más de 30 años de carrera, el estadounidense Shemar Moore admite que siempre ha tenido "hambre de éxito" y ha trabajado duro para alcanzar su sueño de ser actor, aunque "nadie se imaginaba que tendría esta vida", según reconoce a EFE en una entrevista.

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"Me pellizco porque, no solo estoy viviendo mi sueño, sino que el mundo entero me está viendo, literalmente", asegura el protagonista de la serie 'S.W.A.T', que regresa a la televisión con la secuela 'Exiles', que se estrena este lunes en España en AXN.

Aunque es consciente de que "nada dura para siempre", siente que el personaje de Daniel 'Hondo' Harrelson, protagonista de 'S.W.A.T.', aún tiene historias que contar, después de la 'resurrección' de la franquicia con esta nueva secuela.

"A todo el mundo le gusta ver 'Mission: Impossible', 'The Bourne Identity'... No digo que sea Tom Cruise ni Jeremy Renner ni Matt Damon, pero soy Shemar Moore y 'Hondo', y aún no hemos terminado", señala.

Moore explica que esta nueva ficción es "más oscura, más cruda, con un lenguaje subido de tono", pero también ofrece "más humanidad", con una versión de su protagonista más vulnerable en su regreso, después de ser apartado del cuerpo de élite de la Policía de Los Ángeles por una misión fallida en la que murió un joven agente.

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Tras la emisión de la octava y última temporada, 'S.W.A.T.', producida por Sony Pictures Television en conjunto con CBS Studios, fue cancelada de forma definitiva en 2025 por la cadena estadounidense, después de que esta anunciara el final en dos ocasiones anteriores, en 2023 y 2024.

El fin de la serie original, que era una adaptación de la clásica serie televisiva de los años setenta, ha dado paso a la secuela 'S.W.A.T Exiles', en la que Moore es sacado de su retiro forzado para encabezar una nueva unidad formada por jóvenes sin experiencia que deben afrontar misiones peligrosas.

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Y algunos rostros conocidos de la audiencia como el sargento David 'Deacon' Kay (Jay Harrington), el comandante Robert Hicks (Patrick St. Esprit) y Victor Tan (David Lim) aparecen de nuevo.

El actor reconoce que se siente afortunado por el apoyo de los seguidores del universo 'S.W.A.T.', en un momento de contenido desbordante en multitud de plataformas, en el que "es muy difícil que una serie se mantenga".

Moore cree que comparte "similitudes" con 'Hondo', aunque considera que su personaje es más duro que él. "Creo que tienen un corazón parecido porque yo simplemente aporto mi experiencia al papel", explica.

Y relata que interpretarlo es "casi terapéutico" porque le permite enfrentarse a sus propias debilidades y encontrar "esa fachada de dureza, tanto en los músculos como la mentalidad".

Pese al éxito que ha logrado en estos más de 30 años de carrera, cuenta que también ha pasado por momentos muy complicados y ha tenido que lidiar con tragedias como la pérdida de sus padres, pero siempre, admite, lucha "por la luz".

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Antes de dedicarse a la interpretación, su sueño era convertirse en jugador de béisbol. "Si no podía ser deportista profesional, sabía que tenía talento para la creatividad", rememora agradecido por la carrera que ha construido, y espera que su trayectoria sirva de inspiración a otros.

"Quiero que la gente vea la serie porque están viendo a alguien que persigue sus sueños y no quiero que ese sueño termine", subraya.

También revela que al principio de su trayectoria buscaba la aprobación de los demás y quería demostrar que "era suficiente", pero asegura que con los años ha aprendido a sentirse cómodo consigo mismo. "No hay que disculparse por ser quien uno es", recalca.

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Moore reconoce que, aunque lleva trabajando de actor más de tres decenios, todavía teme perder el respaldo del público. "No quiero que los fans dejen de verme, porque si lo hacen, tal vez tenga que dejar de trabajar", confiesa. EFE

(foto) (vídeo)