Macron dará un discurso esta noche ante la gravedad de la crisis por las protestas

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París, 18 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso esta noche por televisión en la hora de máxima audiencia, ante la gravedad de la crisis generada por las protestas sociales masivas de este sábado que degeneraron en muchas ciudades en actos de violencia.

El Elíseo anunció que Macron hablará a los franceses a las 20:00 horas (18:00 GMT) después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, presida una célula de crisis dedicada a las consecuencias de esos actos de violencia, por los que hasta esta mañana habían sido detenidas 1.800 personas en todo el país.

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El jefe del Estado tiene programado a partir de este lunes una gira por varios países del golfo Pérsico (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar) para ocuparse del conflicto desencadenado en la región por los ataques desde finales de febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Después de que el sábado por la tarde se tomara conciencia del nivel de violencia que se vivió en las protestas, en las que salieron a la calle 550.000 personas, según el Ministerio del Interior (más de 800.000, según los organizadores), Macron publicó una declaración para condenar la violencia y asegurar que los autores serán "perseguidos y castigados".

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El presidente también subrayó su apoyo a las fuerzas del orden, "garantes del derecho a manifestarse", que como en las semanas previas durante las manifestaciones estudiantiles, volvieron a estar en el foco de las críticas.

Macron afronta un fin de mandato agónico en los próximos seis meses hasta las elecciones presidenciales por su gran impopularidad y la de su Gobierno, que está en riesgo de caer por una moción de censura durante el debate parlamentario de los presupuestos para 2027 y eso en una situación financiera muy crítica, con unos tipos de interés de la deuda que han subido fuertemente desde febrero.

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Una de las muestras del estado político del país es que de cara a los comicios presidenciales de 2027, la favorita con diferencia en los sondeos es la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, y entre los mejor situados muy detrás de ella es el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon. EFE