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Kenia confirma cuatro nuevos casos de ébola pero asegura que el "riesgo de transmisión sigue siendo bajo"

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El ministerio de Salud de Kenia ha confirmado este sábado cuatro nuevos casos de la cepa Bundibugyo del ébola, elevando a siete el total de casos, incluido un fallecimiento, mientras se intensifican los esfuerzos para prevenir la trasmisión comunitaria de la enfermedad, aunque el riesgo dicen "sigue siendo bajo"

A través de un comunicado en sus redes sociales, el ministerio keniano ha informado de que todos los "nuevos casos ya se encontraban en cuarentena cuando desarrollaron síntomas" y han sido "aislados, analizados y puestos en atención de inmediato".

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Así, ha notificado un total de 130 contactos registrados, de los cuales se han rastreado 128 (98,5%), mientras que dos todavía están pendientes.

En este sentido, las autoridades kenianas han recordado que no hay "evidencias de transmisión comunitaria" por lo que el "riesgo sigue siendo bajo" y han recomendado mantenerse "vigilantes y seguir las actualizaciones oficiales del ministerio de Salud".

En total, Kenia ha confirmado siete casos y un fallecimiento por la cepa que está asolando la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde ha dejado ya más de 4.500 muertos y 9.300 casos.

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