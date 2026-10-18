Generación Silver

El desafío de la longevidad en Asia: del récord de centenarios en Japón a las redes de apoyo en Singapur

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés confirmó el récord histórico de personas centenarias en el país. Las mujeres representan el 87,6% del total, una brecha que refleja las profundas diferencias de longevidad entre géneros

Mujer de cabello cano con suéter y bufanda sostiene una taza con ambas manos junto a un ventanal con vista a un jardín exterior.
Las mujeres representan el 87,6% de los más de 107.000 centenarios registrados en Japón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Japón alcanzó un récord de 107.677 personas de 100 años o más, según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. La cifra incluye a todos los centenarios y a quienes superan esa edad. Por otra parte, el Gobierno entregará cartas de felicitación y copas de plata a 54.294 personas que cumplen 100 años durante el año fiscal 2026 y que permanecían con vida al 15 de septiembre, fecha de referencia para el homenaje.

El total de personas de 100 años o más creció en 7.914 casos frente al año anterior. Las mujeres concentran 94.298 centenarias, equivalentes al 87,6% del total, mientras que los hombres suman 13.379, de acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón.

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La distinción oficial alcanza a quienes continúen con vida el 15 de septiembre, fecha del Día de las Personas Mayores en Japón. Entre los 54.294 homenajeados, 45.769 son mujeres y 8.525 son hombres; 54.231 residen en el país y 63 viven en el exterior.

De 153 centenarios en 1963 a más de 100 mil en 2026

El número de centenarios japoneses pasó de 153 en 1963, cuando se aprobó la Ley de Bienestar de las Personas Mayores, a más de mil en 1981. El país llegó a 10 mil en 1998 y superó los 50 mil en 2012.

La concentración territorial no depende solo del tamaño de la población. La prefectura de Shimane registra la mayor tasa del país, con 186,65 centenarios por cada 100 mil habitantes, seguida por Kochi, con 169,52; Tokio, en cambio, reúne 8.890 personas de 100 años o más, pero su tasa es de 62,40 por cada 100 mil habitantes.

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La capital japonesa tiene la mayor cantidad absoluta de centenarios entre las prefecturas, seguida por Kanagawa, Osaka, Aichi y Chiba. En Shimane, la población total es mucho menor, pero la proporción de habitantes que alcanzó esa edad es la más alta del país.

La mujer de mayor edad del país es Fuyo Kishimoto, de 114 años, residente en Kioto. Vive en una institución de la ciudad, come todas sus comidas y, cuando se siente bien, responde “gracias” al personal que la asiste.

El hombre de mayor edad es Hikaru Kato, de 112 años, residente en Kumamoto. Según los datos provistos por su municipio, vive en una residencia, realiza por sí mismo tareas cotidianas, hace ejercicios en su habitación y recibe dos visitas familiares por semana.

Manos de una persona mayor sostienen una carta manuscrita doblada sobre una mesa de madera, cerca de una copa de plata grabada.
El gobierno de Japón homenajea a más de 54.000 personas centenarias en el Día de las Personas Mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Singapur: más del 21% de ciudadanos con 65 años o más en 2026

El crecimiento de la longevidad también transforma la estructura social de Singapur. El 21,4% de sus ciudadanos tiene 65 años o más, frente al 13,7% registrado en 2016, según la National Population and Talent Division.

Para 2035, más de uno de cada cuatro ciudadanos singapurenses podría integrar ese grupo etario. El fenómeno se explica por el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad, dos factores que amplían la demanda de cuidados, vivienda adaptada y redes de apoyo.

Vivir solo no equivale necesariamente a estar aislado, concluyó una investigación publicada en septiembre en Wiley Online Library. El estudio analizó cómo los adultos mayores construyen vínculos con familiares, vecinos, amistades y organizaciones comunitarias para sostener su autonomía.

La proporción de adultos mayores que vive sola en Singapur aumentó del 8,2% en 2010 al 10,2% en 2020. Las proyecciones estiman que 83.000 adultos mayores vivirán solos en 2030.

Dos mujeres y un hombre de edad avanzada juegan con fichas de mahjong sobre una mesa de madera en un sendero de un parque arbolado.
La proporción de ciudadanos de 65 años o más en Singapur superó el 21% ante la baja de la natalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se basó en una encuesta a 1.199 personas de entre 60 y 95 años residentes en los barrios de Taman Jurong y Hougang. A partir de esa muestra, los investigadores realizaron entrevistas, observaciones y seguimiento de desplazamientos a 50 participantes durante 2021 y 2022.

Quienes vivían solos declararon mayores niveles de soledad que quienes convivían con otras personas. Sin embargo, ese vínculo se reducía cuando disponían de redes sociales más amplias, lo que indica que la convivencia en solitario no determina por sí misma el aislamiento social.

Las redes de cuidado no se limitan a los hijos o a los parientes cercanos. Los vecinos pueden resolver necesidades inmediatas por su proximidad; las amistades aportan compañía y apoyo cotidiano; y los familiares que viven lejos mantienen contacto mediante llamadas, videollamadas y visitas ocasionales.

La cercanía emocional puede pesar más que la distancia geográfica. Una persona mayor puede contar con hijos en otro barrio, amistades en otra zona de la ciudad y vecinos capaces de responder ante una urgencia, sin que ninguno de esos vínculos reemplace por completo a los demás.

La investigación también advirtió que esas redes cambian con las circunstancias. Una lesión, el fallecimiento de una pareja, la pérdida de contacto con amistades o las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19 pueden reducir los encuentros y alterar la sensación de apoyo disponible.

En los casos estudiados, algunas personas mayores que vivían solas continuaban participando en actividades comunitarias, enseñaban baile o ejercicios, practicaban mahjong, pescaban camarones en instalaciones recreativas, trabajaban a tiempo parcial o se comunicaban con amistades en el exterior mediante WhatsApp y llamadas telefónicas.

Los participantes no aparecieron como receptores pasivos de cuidado. También ofrecían ayuda, compartían conocimientos digitales, colaboraban en tareas comunitarias o buscaban servicios profesionales cuando los necesitaban, una reciprocidad que les permitía conservar independencia y control sobre su vida cotidiana.

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