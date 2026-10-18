Embajador de EEUU pide a Israel "años de prisión" para colonos que atacaron fotoperiodista

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Jerusalén, 18 oct (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, aseguró en las últimas horas que la turba colona que apalizó brutalmente el viernes a Heidi Levine, fotógrafa estadounidense del Washington Post, debería ser castigada con "años de prisión" e informó de que han pedido que se abra una "investigación completa".

"Quienes atacaron a una reportera desarmada deberían ser castigados con años de prisión. Hemos pedido una investigación completa, arresto y enjuiciamiento al máximo alcance de la ley a quienquiera que haya participado en esto. Atacar a una fotógrafa mujer es un acto despreciable de terror llevado a cabo por cobardes enmascarados", escribió Huckabee en su cuenta de X.

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El embajador estadounidense también incidió en que Levine portaba "una identificación clara como periodista" -chaleco y casco, concretamente- y que "sufrió graves heridas por un ataque despiadado y cobarde".

La fotoperiodista del Washington Post estaba cubriendo la recolecta palestina de aceitunas en el municipio de Abu Falah (gobernación de Ramala) cuando un grupo de colonos israelíes enmascarados irrumpió en la zona, atacando a población local y agrediéndola brutalmente también a ella, incluso cuando se encontraba en el suelo. Levine fue hospitalizada y tuvo que someterse a una operación en la mano izquierda.

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El suceso, como la mayoría de los ataques colonos israelíes que se suceden a diario contra palestinos en Cisjordania, quedó documentado con fotografías y vídeos desde distintas posiciones, pero la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo calificó como "presunto" ataque.

De forma habitual, y más durante estas semanas en las que los palestinos de Cisjordania ocupada intentan cosechar su olivos, los colonos de los asentamientos buscan impedir que lleguen a sus tierras mediante la intimidación, violencia o quema de sus vehículos, en muchas ocasiones con el respaldo del Ejército israelí.

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Los colonos israelíes en Cisjordania han estado involucrados en al menos 170 ataques contra palestinos desde el 27 de septiembre, fecha que coincide aproximadamente con el inicio de la cosecha anual de aceitunas, según Yesh Din, organización israelí que monitoriza esta cuestión.

Israel no suele arrestar a los colonos (a veces uniformados y en servicio) que agreden o matan a palestinos y casi nunca una investigación termina en una acusación formal, por lo que diversas ONG denuncian un clima de "total impunidad" en Cisjordania ocupada.

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De hecho, el Gobierno de Israel facilita y permite el establecimiento de nuevos inicios de asentamientos en Cisjordania ocupada, y proporciona en muchos casos a sus residentes caravanas, agua corriente e incluso drones y 'quads' con los que luego jóvenes suelen aterrorizar a las poblaciones palestinas próximas a las colinas que ocupan. EFE