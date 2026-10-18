El América del uruguayo Almada vence al León y se confirma como líder del Apertura

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León (México), 17 oct (EFE).- Las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada vencieron este sábado por 3-5 al León para confirmarse como líderes del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Henry Martín, el español Carlos Álvarez, Erick Sánchez, el colombiano Óscar Perea y el uruguayo Brian Rodríguez decidieron el triunfo de los azulcremas, en tanto por León descontaron José Alvarado, Iván Moreno y el panameño Ismael Díaz.

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En casa de su rival, América confirmó su poderío ofensivo para seguir como el mejor equipo del campeonato. Martín anotó un penalti en el minuto 24; Álvarez, de zurda en el 34; Sánchez, desde fuera del área en el 58; Perea, de derecha en el 83; y Rodríguez, de derecha en el 90 para decidir el duelo.

León luchó, pero cuando se acercó en el marcador, enseguida el América se volvió a alejar por dos goles, lo cual hizo que el equipo luchara con todo en contra.

América llegó a siete victorias, tres empates, una derrota y 24 puntos, tres encima de Toluca y Atlas. EFE

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