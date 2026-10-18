Mueren dos tripulantes tras estrellarse un helicóptero de la coalición liderada por Riad en territorio saudí

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Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha anunciado que uno de sus helicópteros de reconocimiento se ha estrellado en territorio saudí, causando la muerte de dos miembros de la tripulación.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el portavoz de la coalición ha afirmado que el helicóptero con marca AH-6i se ha estrellado durante las labores de reconocimiento en el marco de la guerra contra la milicia rebelde hutí debido a un "fallo técnico".

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"Un helicóptero de reconocimiento (AH-6i) perteneciente al Ministerio de la Guardia Nacional se estrelló en territorio saudí, en la región de (Najran), debido a un fallo técnico. El accidente provocó la muerte de su tripulación, compuesta por dos oficiales", ha anunciado el portavoz, Turki al Maliki.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

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Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.