Histórico Maresca

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Madrid, 18 oct (EFE).- El Manchester City no tardó en olvidar el revolcón sufrido en la Liga de Campeones contra el París Saint Germain y, de vuelta a la Premier, volvió a ganar y a alargar su pleno de éxitos, siete de siete, que engrandece el trabajo de Enzo Maresca en la competición inglesa.

Mientras el Mónaco regaló el liderato en Francia, que pasa a manos del Lyon y que ya contempla el PSG, más por errores de sus contendientes que por acierto propio, y el Bayern Múnich domina en Alemania después de los traspiés del Borussia Dortmund y el Friburgo, y el Inter y el Lazio mantienen el pulso en lo alto, el City va viento en popa en sus primeros meses de la era pos-Guardiola.

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Maresca ha superado a Pep Guardiola. Con el triunfo ante el Ipswich Town (2-3) se erigió en el primer técnico debutante en un equipo que ha ganado sus primeros siete partidos de la competición inglesa. Guardiola se quedó en seis, hace justo una década, y también Carlo Ancelotti con el Chelsea o Gunnar Solskjaer con el Manchester United. Aún tiene por delante el italiano el reto de ganar los nueve primeros que consiguió el Chelsea hace veintiún años.

Y eso que tuvo más dificultades de las esperadas ante un adversario, recién ascendido, que no se dio por vencido hasta el final, y superó al Ipswich (2-3) para asegurarse el liderato de la mano otra vez de Erling Haaland, que marcó dos de los tres tantos de su equipo. Siete goles en siete jornadas en lo que va de Premier.

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Cada vez que gana el City lo acusa el Arsenal, vigente campeón, segundo a tres puntos gracias a un gol de Noni Madueke a diez minutos del final, un tiro a la desesperada desviado por un defensa que desenredó al Arsenal en City Ground (0-1) ante el Nottingham Forest y que le mantiene en la puja del liderato de la Premier.

Lastra al Arsenal la derrota sufrida contra el Brighton, que es tercero y que con su victoria contra el Crystal Palace lleva cuatro partidos ganados consecutivamente. Mejora el Chelsea de Xabi Alonso, que ganó a domicilio al Everton y ya está en zona 'Champions', en la cuarta plaza, un puesto antes que el Liverpool de Andoni Iraola, vencedor en el campo del Brentford. El United, que no pasó del empate ante el Leeds, sigue en caída libre y Álvaro Arbeloa logró su primer triunfo con el Fulham para salir del descenso.

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El Lyon se erigió, por diferencia de goles, en el nuevo líder de la Ligue 1 en la séptima jornada. El cuadro del portugués Paulo Fonseca remontó al Niza (1-2) y aprovechó el tropiezo del Mónaco, que no había perdido hasta ahora y que cayó ante el Lorient (1-0).

El Lyon encabeza el quinteto dominador de la clasificación. Solo ha encajado cinco goles y ha anotado trece. Logró un triunfo de mérito. Después están el PSG, el Lille, el París y el Mónaco, que cae al quinto lugar.

A pesar de su mal arranque, el peor desde que la entidad pasó a manos cataríes, el París Saint Germain ya amenaza la cabeza después de siete partidos. Más que por su nivel de juego, aún lejos del deseado y del habitual en los últimos años, por los errores de sus adversarios.

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El conjunto de Luis Enrique pasó apuros para ganar en Estrasburgo (1-3). Necesitó de sus mejores jugadores y una remontada. Ousmane Dembele fue clave. Saltó al campo a la hora de juego y dio el triunfo al combinado parisino.

El Lille no pasó del empate en su campo ante el Brest (1-1), el Paris ganó al Stade Rennes 4-3 y el Mónaco, hasta ahora líder invicto, fracasó en Lorient (1-0) y cayó al cuarto puesto. El Rennes, quinto, perdió. El Lyon ganó al Niza y se instaló en la cima. El Marsella alargó su despegue. Goleó en Angers, su segundo partido ganado consecutivo, y se instala en el ecuador de la tabla.

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Igual que en Francia, la Bundesliga empieza a tomar cuerpo, con el Bayern en lo alto beneficiado por la inconsistencia de sus rivales, tanto el Borussia Dortmund, que no pasó del empate sin goles ante el Union Berlín, y del Friburgo, que perdió ante el Bayer Leverkusen (2-1).

El cuadro muniqués crece y poco a poco recupera la determinación de siempre. Se situó en el liderato con una goleada (6-1) frente al Leipzig, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, en la que sobresalió el colombiano Luis Díaz.

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Aleksandr Pavlovic, Michael Olise y Harry Kane completaron la fiesta del Bayern, que se situó primero, igualado a puntos con el Dortmund pero con mejor diferencia de goles.

El Borussia sumó su tercer encuentro sin ganar. Dos empates en la competición germana y otro en liga de Campeones ante el Bodo/Glimt advierten al subcampeón alemán.

El Friburgo es tercero, igualado a puntos con el Bayer Leverkusen, al alza, con tres victorias seguidas y a un punto del liderato después de seis jornadas disputadas.

El Inter se aferra al liderato en la Serie A y después de una remontada ante el Bolonia, con la irrupción de Carlos Augusto (1-3), no hace concesiones en Italia como hizo entre semana contra el Club Brujas, en la Liga de Campeones, de la que salió malparado.

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Está invicto el conjunto de Cristian Chivu en la competición transalpina, con dieciséis puntos de dieciocho en juego, achuchado por el Lazio, el único que sigue su ritmo, que obtuvo un triunfo de mérito en Turín ante el Juventus (0-3) y está igualado en la tabla.

El Lazio dilató un sueño del que no quiere despertar y sigue colíder de la Serie A. El Juventus, que solo ha ganado tres partidos, uno de los cinco últimos, cae al octavo lugar, lejos de Europa.

El Roma ganó al Génova (2-0) en un partido que abrió Santiago Castro. Se rehízo el equipo de Gian Piero Gaspirini de la enorme decepción sufrida ante el Real Madrid el miércoles y sigue la estela del liderato. El conjunto romano está a dos puntos del Inter.

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El Milan se impuso por 3-2 al Atalanta en un partido que parecía tener encarrilado, con tres goles de ventaja, pero en el que acabó sufriendo tras la reacción del conjunto de Maurizio Sarri en la segunda mitad.

El encuentro enfrentó a dos equipos que llegaron con la intención de consolidar sus últimas buenas sensaciones, aunque con distintos objetivos inmediatos. El Milan buscó recuperarse en la Serie A tras su tropiezo ante el Sassuolo, mientras que el Atalanta aspiró a prolongar el impulso de su victoria europea frente al Pafos. La victoria asienta a los milanistas en la parte alta, cuartos e invictos igual que el Inter, Roma y Lazio.

El Como agravó la crisis del Fiorentina al imponerse por 1-3 este domingo en Florencia, con goles de Mattia Liberali, Nico Paz y Anastasios Douvikas, un resultado que sitúa al equipo de Cesc Fàbregas en la quinta posición de la Serie A y deja al conjunto 'viola' penúltimo con cuatro puntos en siete partidos.

Santiago Aparicio