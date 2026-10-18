El canciller dominicano viaja a Canadá para ampliar la cooperación bilateral

Guardar

Santo Domingo, 18 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores dominicano,Víctor 'Ito' Bisonó, inició este domingo una visita oficial a Canadá con una agenda de "alto nivel" orientada a fortalecer el diálogo político, ampliar las oportunidades de comercio e inversión y profundizar la cooperación bilateral.

La Cancillería dominicana emitió un documento en el que estableció que Bisonó arribó a la capital canadiense de Ottawa y que también visitará Toronto, en el marco de los 72 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

PUBLICIDAD

Durante su permanencia en territorio canadiense, el canciller sostendrá reuniones con su homóloga canadiense, Anita Anand, así como con el jefe de Gabinete del Gobierno, Marc-André Blanchard, para abordar el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, el intercambio comercial, las inversiones y las oportunidades de cooperación entre ambas naciones.

El viaje del alto cargo representa una oportunidad para dar un nuevo impulso a los vínculos entre ambos países, sustentados en intereses compartidos en materia económica, política y de cooperación internacional, abundó la información, al destacar que es la primera visita de un canciller dominicano a Canadá en los últimos 20 años.

PUBLICIDAD

Bisonó estuvo acompañado por una delegación de empresarios y representantes de zonas francas, industrias, minería, energía, banca, transporte aéreo, infraestructura y turismo, como parte de la "diplomacia económica" que impulsa para promover nuevas oportunidades de negocio.

"El acompañamiento del sector privado constituye un componente fundamental de esta misión, tomando en consideración que Canadá es uno de los principales socios económicos de la República Dominicana, con una inversión extranjera directa acumulada de aproximadamente 1.761 millones de dólares entre 2019 y 2025, además de una importante participación en sectores estratégicos de la economía nacional", destacó Bisonó.

PUBLICIDAD

El canciller también encabezará la apertura oficial de la oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Canadá, una iniciativa destinada a fortalecer los vínculos con la comunidad dominicana residente en ese país y ampliar las acciones institucionales dirigidas a la diáspora.

En Toronto, Bisonó tiene previsto sostener una reunión bilateral con el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, y participar como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026, un espacio de intercambio sobre asuntos económicos y oportunidades de inversión.EFE

PUBLICIDAD