Gobernadora de Nueva York reconoce aportes de la comunidad 'Little Yemen' en esta ciudad

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l Nueva York, 18 oct (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este domingo un proyecto de ley que declara al sector conocido como "Little Yemen" (Pequeño Yemen) en el condado de El Bronx como un nuevo distrito cultural, en reconocimiento a las aportes de esta comunidad.

"Little Yemen ha contribuido durante mucho tiempo a la cultura de El Bronx, y ya es hora de que lo reconozcamos”, indicó la gobernadora que hizo el anuncio junto a líderes empresariales y miembros de la comunidad de todo El Bronx, de acuerdo con un comunicado.

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Destacó que en un momento en que la islamofobia está en aumento, "debemos asegurarnos de que todos los emprendedores, funcionarios públicos, maestros, policías y padres y madres trabajadores de Little Yemen sepan: Pertenecen aquí. Los vemos. Estamos orgullosos de que estén con nosotros y estamos aquí para apoyarlos".

La designación permitirá que organizaciones culturales dentro del nuevo distrito cultural puedan optar a subvenciones del Estado.

Hochul indicó además que 'Little Yemen' ha crecido rápidamente en los últimos años y que algunas familias llevan mucho tiempo residiendo allí o provienen de otros distritos; otras huyeron de la guerra civil en el extranjero y encontraron refugio en Nueva York.

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"Little Yemen es más que un nombre en un mapa. Es una comunidad próspera construida por familias trabajadoras, pequeños negocios y generaciones de inmigrantes. Esta designación abre un nuevo capítulo de preservación cultural, oportunidades económicas y crecimiento continuo para todo nuestro vecindario", indicó Yhay Obei, fundador y presidente del Consejo Vecinal de Little Yemen.

Mientras que Youssef Mubarez, de la Asociación de Comerciantes Yemeníes-Estadounidenses, destacó que esta comunidad ha formado parte de la historia de Nueva York durante más de un siglo.

"Nuestras familias y comerciantes han construido negocios, servido a sus vecinos en tiempos difíciles y mantenido viva nuestra cultura. El reconocimiento de Little Yemen como distrito cultural honra nuestros sacrificios, celebra nuestras contribuciones y reafirma el lugar de nuestra comunidad en esta ciudad y estado.", afirmó.

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'Little Yemen' se une así a 'El Barrio' hispano de Harlem, en el Este de la ciudad, y al Distrito Cultural del Renacimiento de Harlem, en el Oeste de Manhattan.EFE