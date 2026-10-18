'La casa de Monkey Island', una obra de teatro estrenada en Buenos Aires para pensar la IA

Guardar

Buenos Aires, 18 oct (EFE).- 'La casa de Monkey Island' es una coproducción argentina-alemana de la dramatuga Rebekka Kricheldorf, dirigida por Monina Bonelli y Juan Branca, que tuvo su estreno mundial en Buenos Aires y se propone reflexionar sobre las lógicas de la inteligencia artificial (IA).

En 'La casa de Monkey Island', los actores Ariel Pérez De María, Mayra Homar, Laura Cymer y Sergio Mayorquin interpretan con maestría a cuatro expertos en comportamientos sociales contratados para crear la campaña de lanzamiento de una carne artificial revolucionaria.

PUBLICIDAD

Para tal propósito, son aislados en una casa inteligente, rodeada de un paisaje tan paradisíaco como artificial, donde permanecerán hasta dar con la fórmula del éxito, sin importar si para eso deben manipular consciencias nonatas o aterrar a la sociedad con los supuestos peligros de la carne natural.

La obra, adelanta Bonelli, "te promete que va a tratar sobre un tema, y en el medio vira y te revela sus verdaderas intenciones".

El grueso del grupo no tiene demasiados escrúpulos a la hora de cumplir con la misión que les fue encomendada, hasta que a la casa comienza a enfrentarlos con sus peores adicciones y el escarnio en carne propia los obliga a replantearse la manipulación de las subjetividades como medio para un fin.

PUBLICIDAD

'La casa de Monkey Island' se presenta de manera gratuita durante octubre en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, que funciona donde antes lo hacía el prestigioso periódico La Prensa, en un edificio de fines del Siglo XIX.

La suntuosidad parisina del vestíbulo, sin embargo, contrasta con una sala íntima, y una escenografía ascética, donde "toda artificialidad, proyectada crea una simulación de la materia", explica a EFE Bonelli sobre el trabajo de montaje para el texto de Kricheldorf.

PUBLICIDAD

Los directores pusieron especial énfasis en incorporar la IA como "un personaje digital que ingresa a la escena": una ventana que por momentos es pantalla, olores y sonidos que se disparan, refrigeradores que se llenan solos.

"Un experimento que ellos se creen que están llevando a cabo y del que terminan siendo parte", dice a EFE el codirector Juan Branca.

"No hay libertad en el libremercado de la IA", dijo a EFE Bonelli y agregó: "Es el problema político central de nuestro presente".

Creada como parte de Pausar la IA, un proyecto del Goethe-Institut Buenos Aires, Fundación Medifé y Fundación Andreani, la obra se propone reflexionar acerca de una era que apabulla con su velocidad.

Para Bonelli, la pieza funciona como "un manifiesto de una facción de resistencia que lucha por esa libertad".

"El poder que confiere la IA es inaudito, nunca visto. Y ese poder, detentado en las pocas manos del poder real, el económico, pone en crisis el valor de lo común, de comunidad, de diversidad y de todo aquello que la humanidad ha intentado forjar como legado post Segunda Guerra Mundial", agrega la directora.

PUBLICIDAD

Los personajes luchan con desesperación contra una fuerza superior a ellos a la que, sin embargo, no saben cómo oponerse.

"Quizás al arte le quepa la posibilidad de exponer el problema, para amplificar la pregunta que no somos capaces de responder", reflexiona Bonelli. EFE