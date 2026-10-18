Agencias

Seis heridos por el impacto de un proyectil de los hutíes en la localidad saudí de Najrán

18/10/2026 Impacto de un proyectil de los hutíes en Najrán (Arabia Saudí) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ARABIA SAUDÍ DEFENSA CIVIL SAUDÍ
18/10/2026 Impacto de un proyectil de los hutíes en Najrán (Arabia Saudí) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ARABIA SAUDÍ DEFENSA CIVIL SAUDÍ
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Seis personas han resultado heridas epor el impacto de un proyectil lanzado por las milicias rebeldes hutíes de Yemen sobre una zona residencial de la localidad saudí de Najrán, según han informado las autoridades.

"Un proyectil hostil ha impactado en la ciudad de Najrán dejando a 6 ciudadanos heridos y causando daños materiales en tres viviendas y tres vehículos", ha explicado la Defensa Civil saudí en un comunicado.

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Las autoridades saudíes han denunciado que los ataques contra objetivos civiles constituyen "una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario".

Más tarde, Defensa Civil ha emitido una nueva comunicación advirtiendo de que la grabación, publicación o envío de información relacionada con los sistemas antiaéreos o los lugares de impacto tiene implicaciones jurídicas.

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