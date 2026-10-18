El archipiélago finlandés de Turku busca un "olfateador" para documentar sus aromas

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Helsinki, 18 oct (EFE).- El archipiélago de Turku, en el suroeste de Finlandia, ha lanzado una original campaña promocional en la que busca a un perfumista -una "nariz", en el argot profesional- para describir y documentar los aromas de las islas y certificar que, como sostienen los creadores de la iniciativa, es el "destino turístico que mejor huele del mundo".

Visit Turku Archipelago (VTA), la oficina de turismo de la región, ofrece al candidato elegido un contrato para trabajar entre cinco y siete días en mayo o junio de 2027, con una remuneración de 2.000 euros brutos más una compensación por vacaciones y los gastos de viaje y alojamiento incluidos.

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A cambio, la persona seleccionada deberá viajar por algunas de las 40.000 islas e islotes del archipiélago para descubrir y evaluar sus aromas naturales, desde la brisa marina del Báltico y los bosques de pinos hasta las saunas y el pan recién horneado.

El trabajo incluye además la realización de fotos y vídeos promocionales para las redes sociales de la oficina de turismo, en los que la persona elegida deberá analizar y describir con palabras los aromas que percibe de manera atractiva para que despierten en los demás el deseo de oler esos mismos aromas.

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La tarea final, según explica la VTA en su página web, consistirá en redactar un informe "con total sinceridad" con las conclusiones personales del "olfateador".

Los aspirantes al puesto de "nariz" deben enviar su solicitud antes del 26 octubre y subir a su cuenta de Instagram o TikTok un vídeo en el que olisquean un objeto de su elección y explican de la forma más convincente posible las características de su aroma.

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Según explican los organizadores, los candidatos no necesitan estudios de perfumería; es suficiente con tener "olfato para las cosas buenas de la vida, la valentía de meter la nariz donde otros no lo han hecho y la confianza para hablar de ello ante la cámara".

Los únicos requisitos son ser mayor de edad, contar con permiso de trabajo válido en Finlandia (si residen fuera de la Unión Europea) y disponer de un equipo propio para grabar vídeo y tomar fotografías, aunque es suficiente con tener un teléfono inteligente.

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Para dar a conocer esta ingeniosa campaña promocional, la VTA creó un divertido vídeo protagonizado por el célebre actor francés Lambert Wilson, quien fue elegido por tener "el perfil adecuado", aunque no queda claro si se refieren a su faceta profesional o a su prominente apéndice nasal.

La consejera delegada de la VTA, Kristiina Kukkohovi, explicó por teléfono a EFE que la idea de la campaña nació del hecho "científicamente comprobado" de que Finlandia es uno de los países con mejor calidad de aire del mundo.

"Hemos observado que en el archipiélago de Turku, gracias a la brisa marina y a que reina el silencio, los sentidos se agudizan y cobran mayor nitidez; por eso aquí se perciben mejor los olores y los sabores que en una gran ciudad", aseguró.

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"Cuando estás aquí, en nuestro archipiélago, terminas prestando más atención a los pequeños detalles e incluso tus sentidos del olfato y del gusto se agudizan, gracias a que el entorno es tan agradable y sereno", añadió.

Kukkohovi señaló que el principal objetivo de esta campaña promocional es dar a conocer el archipiélago de Turku como un destino turístico singular, pero también contratar realmente a un experto olfativo y colaborar con él y con las empresas de la zona para crear nuevas experiencias de viaje.

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"Al reflexionar sobre cómo promocionar este destino turístico, llegamos a la conclusión de que realmente necesitábamos algo único, quizás un poco alocado, algo diferente, valiente y audaz; por eso se nos ocurrió la idea de lanzar este proceso de selección", señaló.

Más allá de los aromas, los principales atractivos turísticos de la región -a su juicio, "el archipiélago más singular del mundo"- son los paisajes, el mar, la naturaleza, la ausencia de turismo masivo y el hecho de que sigue conservando su autenticidad.

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Pero entonces, ¿es realmente el lugar del mundo que mejor huele?

"Todavía no se ha hecho ningún estudio al respecto, así que queremos que nuestra 'nariz' nos ayude a averiguarlo", sentenció. Juanjo Galán