Agencias

Detenido un hombre por presunta agresión con arma blanca a su pareja en Arahal

18/10/2026 Cuchillo incautado al autor de un ataque contra su pareja en Arahal (Sevilla). SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA POLICÍA LOCAL DE ARAHAL
18/10/2026 Cuchillo incautado al autor de un ataque contra su pareja en Arahal (Sevilla). SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA POLICÍA LOCAL DE ARAHAL
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Agentes de la Policía Local de Arahal han procedido a la detención de un varón de 38 años como presunto autor de un delito en el ámbito de la violencia de género tras agredir a su pareja de 35 años con arma blanca en una vivienda de la calle Paradas de Arahal (Sevilla).

Según ha informado el Cuerpo a través de sus canales oficiales, consultados por Europa Press, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 1,20 horas de la madrugada de este domingo, 18 de octubre. La "rápida" llamada de una vecina alertando gritos y llamadas de auxilio de la víctima permitió la "inmediata" personación de la patrulla en el lugar.

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Durante la intervención, el individuo opuso una "fuerte resistencia" frente a los agentes actuantes, resultando uno de ellos herido con lesiones de carácter leve. El detenido fue reducido y entregado a una patrulla de la Guardia Civil, que se personó en apoyo, procediéndose a la incautación del cuchillo utilizado en los hechos y a la tramitación de las diligencias judiciales correspondientes.

Asimismo, la Policía Local ha señalado que ambas partes fueron trasladadas en un primer momento al centro de salud de la localidad. La víctima, que presentaba una herida por arma blanca en la parte superior de la pierna, fue derivada al Hospital de Valme para una "valoración exhaustiva de su pronóstico".

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