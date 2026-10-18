Dos fallecidos tras un accidente de moto en TF-1, a la altura de Granadilla de Abona, en Tenerife

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Dos hombres, de 48 y 52 años, han fallecido este domingo tras un accidente de moto en la TF-1, en el kilómetro 52 y en dirección sur, a la altura de Granadilla de Abona (Tenerife),según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos afectados, que presentaron lesiones incompatibles con la vida, por lo que se confirmaron sus fallecimientos.