Agencias

Dos muertos en las regiones ucranianas de Poltava y Zaporiyia por ataques nocturnos rusos

Guardar

Berlín, 18 oct (EFE).- Dos personas murieron en las regiones ucranianas de Poltava y Zaporiyia, en el este y el sur de Ucrania, respectivamente, debido a ataques rusos nocturnos, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

En Poltava varias viviendas resultaron dañadas, en una de las cuales se declaró un incendio que los equipos de rescate lograron extinguir.

PUBLICIDAD

No obstante, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas.

En el lugar, equipos caninos del DSNS trabajaron para buscar a posibles desaparecidos.

En Zaporiyia, una mujer de 27 años murió y otras dos personas -una residente de 58 años y una menor de 16- resultaron heridas a causa de otro ataque ruso nocturno.

Dos edificios residenciales de cuatro plantas, un centro educativo y 18 vehículos resultaron dañados. EFE

Últimas Noticias

Detenidos ocho tripulantes de una narcolancha con 3.040 kilos de hachís frente a la costa de Huelva

Detenidos ocho tripulantes de una narcolancha con 3.040 kilos de hachís frente a la costa de Huelva

Indonesia lanza desde aviones 2,4 toneladas de hielo seco contra los incendios en Sumatra

Infobae

Letonia activa la alerta aérea en tres municipios tras la posible incursión de un dron en Lituania

Letonia activa la alerta aérea en tres municipios tras la posible incursión de un dron en Lituania

Pakistán suspende temporalmente el comercio fronterizo con Irán por motivos de seguridad

Infobae

La Húngara, entregada a Isabel Pantoja ante su nueva gira: "Es la artista más grande que ha dado España"

La Húngara, entregada a Isabel Pantoja ante su nueva gira: "Es la artista más grande que ha dado España"