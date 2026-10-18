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Cataluña intenta recuperar la normalidad tras unas lluvias que dejan una desaparecida

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Los efectivos de servicios públicos y los cuerpos de emergencias trabajan este domingo en Cataluña para recuperar la normalidad tras las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas mientras se busca a una mujer arrastrada por el agua de una riera, precipitaciones que no han dejado otros heridos.

Cataluña mantiene activada la alerta de su plan Inuncat de Protección Civil, ya que, si bien han cesado las lluvias torrenciales en el litoral de Barcelona y Girona, se considera este hecho como un paréntesis hasta la llegada mañana lunes de un nuevo episodio de precipitaciones, cuya importancia dependerá de la evolución este domingo de la dana Adam.

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Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado a EFE de que, desde el inicio de las precipitaciones, sobre las 14:00 horas de ayer, y hasta las 08:00 horas de este domingo, han recibido un total de 117 avisos, de los que 89 procedían de las comarcas del norte y litoral de Barcelona.

Los bomberos trabajan desde la tarde de ayer, junto con Mossos, policía local y Salvamento Marítimo, en la búsqueda de una mujer arrastrada por el agua de la riera de Cabrera de Mar (Barcelona) cuando caminaba con su marido y sus dos hijos.

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Las citadas fuentes han explicado que durante la noche se ha trabajado, sobre todo, en la búsqueda de la mujer en la riera, que está canalizada con hormigón, y que los efectivos han encontrado en el tramo de la desembocadura de la misma al mar, a unos dos kilómetros de donde fue arrastrada, una pieza de ropa que podría ser de la víctima.

Este hecho, han indicado, les ha llevado a intensificar este domingo la búsqueda en ese tramo de la desembocadura y en el mar, donde los bomberos trabajan con submarinistas del cuerpo mientras que Salvamento Marítimo añadirá a su dispositivo un helicóptero.

Los bomberos, que no han atendido en este episodio a ningún herido, han trabajado también esta noche en achicar agua de sótanos del polígono industrial de Seat en Martorell (Barcelona) junto a efectivos del cuerpo de emergencias de la empresa.

En Martorell, además, han ayudado a conductores que quedaron atrapados en sus coches por el agua en la autovía A-2, así como en la evacuación de una casa que se estaba hundiendo en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) de una persona de edad avanzada y una mujer embarazada.

También han evacuado en Martorell a siete personas que se encontraban en una casa que se estaba inundando.

Las tormentas de ayer y esta madrugada, por otro lado, han complicado de manera importante el tráfico aéreo en el este peninsular y han ocasionado 45 cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, han informado a EFE fuentes de AENA.

Estas fuentes han subrayado que esta mañana, el aeropuerto funciona con normalidad, aunque algunas compañías han suspendido también varios vuelos.

Los controladores aéreos, por su parte, han añadido en las redes sociales que la complicada situación meteorológico este domingo en el Mediterráneo ocasionará previsiblemente una nueva jornada complicada en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Precisamente la situación del aeropuerto impidió que los jugadores y técnicos del FC Barcelona regresasen a la capital catalana a las 01:30 horas, como tenían previsto, por lo que han pasado la noche en Sevilla.

Rodalies de Catalunya, entretanto, ha recuperado esta mañana el servicio en todas sus líneas, que suspendió anoche como consecuencia de las lluvias.

La acumulación de agua ha provocado también que la carretera GI-552 se encuentre cortada al tráfico en Riells i Viabrea (Girona), y de que se hayan registrado desprendimientos de tierra en la calzada de las carreteras B-224, en Sant Esteve Sesrovires, y en la GI-682, en Tossa de Mar (Girona), en las que se da paso alternativo, según el Servei Català de Trànsit.

La Agencia Catalana del Agua monitoriza esta mañana el estado de ríos, rieras y barrancos tras lanzar durante la noche avisos de riesgo de desbordamiento en las comarcas del Maresme, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf.

Los datos recabados por el servicio Meteocat indican que hacía seis años que no llovía tanto en un solo día en Cataluña. En concreto, desde el 21 de enero de 2020, durante el temporal Gloria, cuando se acumularon 131,3 litros por metro cuadrado.

Desde el mediodía de ayer sábado y hasta las 09:00 horas de este domingo, numerosos puntos del este de Cataluña superan los 50 litros por metro cuadrado.

En Ciuret, en la comarca de Osona, acumularon 97,7, mientras que en algunos puntos del Vallès y el Baix Llobregat descargaron cerca de 100 litros.

En Sant Pere de Ribes, en el Garraf, cayeron 84,2 litros, de los que 60,6 se acumularon en 30 minutos y 4,2, en un minuto.

En el Maresme, Villassar recibió 72,5 litros y el puerto del Barcelona, 87,5. EFE

(Vídeo)

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