Dos personas fallecen y varias llegan heridas a El Hierro en un cayuco con 132 ocupantes

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(Actualiza con nuevos datos)

La Restinga (El Hierro), 18 oct (EFE).- Dos personas han fallecido y varias han llegado a El Hierro heridas, algunas de gravedad, en un cayuco con 132 ocupantes auxiliado por Salvamento Marítimo al sur de la isla.

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Un eco en el radar del SIVE alertó a los servicios de emergencia a las 04.30 horas de este domingo de la presencia de una embarcación a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga.

A comprobarlo acudió la Salvamar Diphda, que localizó al cayuco y lo acompañó a puerto, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

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El dispositivo de socorro activado en tierra para asistir a estas personas continúa y ha confirmado que dos de ellas han llegado fallecidas.

Al mismo tiempo, dispone la evacuación a centros sanitarios de El Hierro y también de Tenerife de otras que están heridas, dos de gravedad, según han precisado a EFE fuentes del dispositivo. EFE

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gf-pcr/mcm