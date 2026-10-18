Palito Dominguín deslumbra en el homenaje a Francis Montesinos junto al incondicional apoyo de su madre, Lucía Bosé

Palito Dominguín desfilando para Francis Montesinos. Palito Dominguín ha vuelto a demostrar la especial conexión que le une a Francis Montesinos sobre la pasarela. La modelo ha participado en el homenaje celebrado en Madrid al diseñador valenciano por sus más de 50 años de trayectoria, un reconocimiento en el que también ha sido nombrado embajador de la moda. Un desfile muy especial para Palito, que ha vuelto a trabajar con uno de los grandes referentes de su carrera ante la atenta mirada de su madre, Lucía Bosé, que no ha querido perderse este momento y ha grabado con su teléfono móvil la actuación de su hija. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Palito Dominguín ha vuelto a demostrar la especial conexión que le une a Francis Montesinos sobre la pasarela. La modelo ha participado en el homenaje celebrado en Madrid al diseñador valenciano por sus más de 50 años de trayectoria, un reconocimiento en el que también ha sido nombrado embajador de la moda. Un desfile muy especial para Palito, que ha vuelto a trabajar con uno de los grandes referentes de su carrera ante la atenta mirada de su madre, Lucía Bosé, que no ha querido perderse este momento y ha grabado con su teléfono móvil la actuación de su hija.

Para la ocasión, ha sorprendido con dos looks muy diferentes. En uno de los momentos más llamativos del desfile, ha aparecido en ropa interior, a hombros de uno de los modelos y luciendo un espectacular tocado de enormes plumas de pavo real. Con delicados movimientos de brazos, ha protagonizado una de las escenas más impactantes de la presentación. Al cierre, ha vuelto a desfilar a pie entre los asistentes, esta vez con una capa a juego con su llamativo tocado. Un despliegue de creatividad y teatralidad que ha contado con el orgullo de una madre que conoce bien la trayectoria de su hija junto al diseñador.

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Lucía Bosé se ha mostrado encantada de acompañar a su hija y de apoyar a Montesinos en un día tan significativo: "Apoyando a Francis y a mi hija que también desfila, hombre, claro", ha asegurado con una sonrisa cuando le han preguntado por su presencia en el evento. Sobre el orgullo de verla sobre la pasarela, la ha respondido con naturalidad: "Tú lo has dicho, tú lo dices, yo encantada". Además, ha dejado claro que su hija lleva mucho tiempo desfilando y que no era una ocasión nueva para ella: "Ya lleva muchísimo, que no es la primera vez, que ya lleva muchísimo tiempo". Incluso ha bromeado con la posibilidad de subirse ella misma a la pasarela: "A ver si el próximo salgo yo también. Me encantaría".

Sin embargo, el tono de la conversación ha cambiado cuando ha salido a relucir el nombre de su hermano, Miguel Bosé, y las informaciones sobre su regreso a España tras pasar por Andorra. Lucía ha cortado de raíz las preguntas sobre este asunto y ha reivindicado que la protagonista de la jornada era ella y que el motivo de su presencia era el desfile: "No, es que no. Es el desfile, soy yo, no es Miguel, no es Andorra, no es nada. Es que es absurdo", ha zanjado. A pesar de su contundencia, ha respondido a la pregunta sobre sus nietos, aunque sin entrar en más detalles: "Estoy disfrutando de mis nietos también. Y ya está". Y ha vuelto a centrar la atención en el homenaje al diseñador, recordando que estaban a punto de comenzar los pases: "Y sobre todo del desfile, apoyando a Francis porque le hacen embajador de la moda".

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