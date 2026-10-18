El líder 'verde' británico se desploma en los sondeos tras una polémica sobre el sionismo

Guardar

Londres, 18 oct (EFE).- El líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, Zack Polanski, hasta ahora uno de los dirigentes con más proyección del Reino Unido, se ha desplomado en las encuestas de popularidad después de que la formación aprobara en su congreso anual una moción que equipara sionismo con racismo.

Un sondeo de Ipsos realizado por internet entre 2.257 adultos del 9 al 13 de octubre, difundido este domingo, indica que el 52 % de los británicos tiene una opinión desfavorable del líder ecologista, seis puntos más que en septiembre y la primera vez que más de la mitad de la población expresa un juicio negativo sobre él.

PUBLICIDAD

Solo el 16 % tiene una opinión positiva de Polanski, cuya valoración neta cae hasta los -36 puntos (menos 36), la más baja entre los dirigentes de los principales partidos del país.

Aunque el rechazo se concentra entre los grupos de mayor edad, el político de 43 años también pierde apoyos entre los menores de 35 años, al pasar de una valoración neta de +16 puntos (más 16) en abril a solo +2.

PUBLICIDAD

Polanski, que desde que asumió el liderazgo en septiembre de 2025 había impulsado al Partido Verde en las encuestas y multiplicado el número de afiliados, ha sido muy criticado dentro y fuera de la formación después de que durante su congreso del 2 al 4 de octubre las bases aprobaran una moción que aboga por sustituir Israel por un único Estado palestino.

La resolución, en la que el dirigente no votó, llevó al Gobierno israelí a vetarle la entrada al país y a la responsable de la agrupación de los Verdes Judíos, Vivien Lichtenstein, a pedir su dimisión.

Polanski, que es también judío, sufrió además otro revés el pasado jueves, cuando fue derrotado en una elección parcial en la circunscripción londinense de Holborn & St Pancras por la candidata laborista, Sagal Abdi-Wali, que ganó el escaño parlamentario.

La encuesta de Ipsos, realizada justo después de esa cita electoral, revela asimismo que el actual líder del Partido Laborista y primer ministro británico, Andy Burnham, que sustituyó a Keir Starmer el pasado julio, es el único político británico con una valoración neta favorable, de +8 puntos.

PUBLICIDAD

Esto contrasta con los -12 puntos que recibe la dirigente del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y los -15 del líder liberaldemócrata, Ed Davey.

El dirigente del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, cuya formación es investigada por presuntas irregularidades de financiación, registra una valoración neta de -31 puntos, con un 56 % de los encuestados que afirman tener una opinión negativa de él. EFE

PUBLICIDAD