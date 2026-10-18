París denuncia un nivel de violencia inédito en las protestas y falta de medios policiales

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París, 18 oct (EFE).- El Ayuntamiento de París denunció este domingo el nivel de violencia inédito en la jornada de protestas de este sábado y criticó "una falta de medios" policiales desplegados por el Gobierno para hacer frente a esa situación

La 'número dos' del Ayuntamiento, Lamia El Aaraje, subrayó en declaraciones a la emisora France Info que quedó en evidencia que "las fuerzas del orden ayer quedaron desbordadas, en particular en ciertos lugares.

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El Aaraje reconoció que hubo "un nivel de violencia que creo que no hemos visto" en París e hizo hincapié en que muchos comerciantes están pidiendo explicaciones por el saqueo de sus tiendas y quieren saber "dónde estaban las fuerzas del orden".

"No es aceptable ver las imágenes de personas saqueando comercios y atacando" edificios, señaló la adjunta del alcalde, Emmanuel Grégoire, que desde el sábado y junto a los alcaldes de las otras dos mayores ciudades de Francia, Marsella y Lyon, habían reclamado ser recibidos por el primer ministro, Sébastien Lecornu, para recibir explicaciones por lo ocurrido.

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A ese respecto, el alcalde de Marsella, Benoît Payan, anunció este domingo en declaraciones a los medios en la calle que el lunes recibirá la visita del ministro del Interior, Laurent Núñez, y que le reclamará precisiones.

"Quiero saber qué pasó en mi ciudad", señaló Payan antes de puntualizar que desde el sábado el había alertado de "una situación que podía degenerar".

Este alcalde independiente socialdemócrata (de izquierdas, como el de París y el de Lyon) se quejó de que "nunca" había visto una gestión policial como la de ayer y por eso insistió: "Mañana quiero explicaciones y quiero medios para que esto no se reproduzca más, ni en Marsella ni en el resto de Francia".

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Precisó que no cuestiona el trabajo de los policías y gendarmes, pero quiere saber "las órdenes que les dieron", en particular sobre la forma en que tenían que ocuparse de los manifestantes y de los comercios.

Payan contó que la violencia fue obra de "hordas de alborotadores y saqueadores" que atacaron a los agentes, a edificios públicos a comercios y que acudieron a las protestas "con el único objetivo de romper las reivindicaciones de los que venían a manifestarse de forma legítima".

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Según las cifras del Ministerio del Interior ofrecidas el sábado a última hora de la tarde, y pendientes de actualización, habían sido detenidas 1.200 personas por su implicación en la violencia en que degeneraron las protestas en muchas ciudades.

Unas protestas que fueron masivas y que sacaron a la calle a 550.000 personas, de acuerdo con el departamento del Interior, y a más de 800.000, según los organizadores. EFE