Zelenski: Putin planea desplegar misiles balísticos en Bielorrusia para atacar oeste

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Berlín, 17 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que Rusia instala repetidores en Bielorrusia que ayudan a los drones rusos a avanzar hacia el oeste de Ucrania, pero que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere ir más allá y desplegar armamento balístico en el país vecino.

En declaraciones a los medios tras regresar de Bruselas, donde participó el viernes en la cumbre europea, el jefe de Estado ucraniano admitió que existe la amenaza de ataques y un aumento de las ofensivas contra la parte occidental de Ucrania.

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"Sabemos que están instalando repetidores en territorio bielorruso para utilizar ese corredor para los drones e intensificar los ataques correspondientes", sostuvo, según la agencia Ukrinform.

"Pero eso no les basta. Necesitan el apoyo de (el presidente bielorruso, Alexander) Lukashenko, para que se desplieguen otros tipos de armamento, incluidos misiles balísticos, en territorio bielorruso", declaró Zelenski.

Subrayó que el despliegue de misiles balísticos rusos en territorio de Bielorrusia supondría una amenaza principalmente para la parte occidental de Ucrania.

"Estoy seguro de que Putin tiene esas intenciones, pero eso supondría la implicación directa de Bielorrusia en esta guerra. En mi opinión, es algo muy peligroso. Y, por supuesto, también para Bielorrusia. Y Dios no quiera que se involucren en esto", afirmó el presidente.

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El portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania, Andri Demchenko, declaró recientemente que Bielorrusia sigue prestando apoyo a los ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano al permitir que se utilice su territorio para operar equipos de transmisión y amplificación de señales.

Los drones de los tipos Shahed y Guerán, que se dirigen hacia las regiones occidentales de Ucrania y la frontera con Polonia, reciben un refuerzo adicional de la señal desde territorio bielorruso, indicó Ukrinform. EFE