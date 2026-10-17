Colonos israelíes atacan a diplomáticos europeos en Cisjordania

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Un grupo de colonos israelíes ha atacado este sábado a varios diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, al este de Ramala, en Cisjordania.

Varios colonos enmascarados armados con porras han asaltado a la delegación, en la que iban representantes de varios países europeos, según fuentes locales citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.

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Los colonos han roto las ventanillas de uno de los vehículos, perteneciente al Consulado belga, y obligaron a los pasajeros a enseñar sus identificaciones. Vídeos difundidos en redes sociales muestran como uno de los diplomáticos es arrojado al suelo.

La Radio del Ejército israelí ha confirmado la noticia del ataque y ha concretado que había diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia en el convoy y ha señalado que el ataque coincide con la cosecha de olivos de la zona.

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Uno de los vehículos fue apedreado, según un vídeo publicado por el medio israelí, que ha publicado también imágenes de uno de los diplomáticos, con una banda con la bandera francesa, sentado en el suelo junto a uno de los coches. La Radio del Ejército asegura que siete colonos rodearon uno de los vehículos, exigieron que se identificaran y rompieron una de sus ventanillas.

La Policía israelí ha anunciado ya la apertura de una investigación sobre lo sucedido. "Tras recibir las imágenes, la Policía ha abierto una investigación. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido también informado para localizar a las víctimas, recoger su declaración e identificar a los sospechosos para que puedan ser llevados ante la justicia", ha indicado la Policía.

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Además, la Policía ha expresado su "condena de la violencia de cualquier clase" y ha asegurado que realizará esta invesigación para "garantizar que todos los implicados en estos incidentes sean llevados ante la justicia".