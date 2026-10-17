Colonos israelíes atacan a diplomáticos de Francia y Bélgica, denuncia párroco palestino

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Jerusalén, 17 oct (EFE).- Colonos israelíes atacaron este sábado a una delegación de diplomáticos de Francia y Bélgica, además de a recolectores de aceitunas palestinos, en la localidad cristiana de Taybeh, al este de Ramala (Cisjordania ocupada), confirmó a EFE el párroco del Patriarcado Latino de esta localidad, Bashar Fawadleh.

"La violencia alcanzó a un vehículo perteneciente al Consulado de Bélgica, cuya ventanilla fue destrozada. Los miembros de la delegación francesa de visita también fueron objeto de agresiones, tal como queda documentado en fotografías del incidente", denunció Fawadleh en un comunicado, en el que negó que la agresión sea "un hecho aislado". EFE

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