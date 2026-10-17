Alerta en Atlántico tras incautación de billetes falsos de $100.000 en Puerto Colombia: son más de $290 millones en dinero falso

Hallan $ 290 millones en billetes falsos y droga en un apartamento de Villa Campestre - crédito VisualesIA Infobae

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La Policía encontró $290 millones en billetes falsos de $ 100.000 y cerca de un kilogramo de una sustancia estupefaciente en un apartamento del sector de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico. El inmueble estaba vacío al momento del procedimiento y las autoridades buscan establecer quiénes lo arrendaron y cuál era el destino del dinero.

El hallazgo activó una alerta por la posible circulación de moneda falsificada en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del departamento. La preocupación se concentra en la posibilidad de que una parte de los billetes haya sido distribuida antes de que las autoridades encontraran el material en el apartamento.

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Los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar los análisis técnicos y las actuaciones judiciales necesarias. Hasta ahora no se han informado capturas por este caso.

La investigación busca determinar si el apartamento era utilizado como lugar de almacenamiento, distribución o preparación de actividades relacionadas con la falsificación de dinero. También se indaga la procedencia de la sustancia encontrada dentro de la vivienda y su posible conexión con los ocupantes del inmueble.

Una alerta por la puerta violentada condujo al hallazgo

El procedimiento se produjo después de que las autoridades recibieran una alerta sobre irregularidades en el apartamento del conjunto residencial El Manglar. La puerta de la vivienda se encontraba violentada, una situación que llevó a verificar el inmueble.

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Al ingresar, los uniformados encontraron los billetes de $ 100.000 identificados como falsos. En la misma inspección también hallaron un paquete con cerca de 1.000 gramos de una sustancia estupefaciente, que fue remitida para los análisis correspondientes.

La Policía halló $ 290 millones en billetes falsos y una sustancia estupefaciente - crédito Policía Nacional

El apartamento había sido arrendado por días a una persona cuya identidad todavía es materia de verificación. Las autoridades buscan precisar quién firmó o gestionó el alquiler, cuánto tiempo permanecieron los ocupantes en el lugar y si otras personas ingresaron al conjunto residencial durante los días anteriores al hallazgo.

La revisión de las cámaras de seguridad del conjunto constituye una de las principales líneas de investigación. Los registros podrían aportar información sobre las personas que entraron o salieron del edificio, los vehículos que circularon por el sector y la fecha en que el dinero y la sustancia fueron llevados al inmueble.

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La Policía también revisa si los responsables abandonaron el apartamento antes de la llegada de los uniformados o si la puerta fue forzada por personas distintas a quienes habían arrendado el lugar. Por ahora, no se conoce una versión oficial que permita establecer cómo quedaron los elementos dentro de la vivienda.

Investigan si el dinero falso alcanzó a circular en Atlántico

Las autoridades intentan establecer si los $290 millones correspondían a un cargamento que estaba listo para ser distribuido o si parte de los billetes ya fue utilizada en pagos, compras o transacciones dentro del departamento.

La cantidad hallada genera preocupación entre comerciantes, trabajadores informales y ciudadanos que reciben efectivo en sus actividades diarias. Los billetes de $ 100.000 suelen utilizarse en pagos de mayor valor y pueden pasar inadvertidos cuando la operación se realiza con rapidez o cuando no se revisan los elementos de seguridad.

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Las autoridades buscan establecer si el dinero falso ya había sido distribuido en Atlántico - crédito VisualesIA Infobae

No se ha confirmado oficialmente que los billetes incautados hayan circulado en el comercio. La advertencia emitida por las autoridades tiene un carácter preventivo y apunta a reducir el riesgo de que los ciudadanos reciban dinero falsificado.

La investigación deberá establecer si en el apartamento se desarrollaba alguna fase de fabricación de moneda falsa. Hasta el momento, no se informó sobre el hallazgo de impresoras, tintas, papel especial, planchas, computadores u otros equipos que permitan concluir que los billetes eran producidos dentro de la vivienda.

Los billetes de $100.000 requieren mayor atención durante las transacciones en efectivo - crédito VisualesIA Infobae

Ese punto resulta relevante para definir si el inmueble era un centro de almacenamiento o distribución, o si hacía parte de una estructura con mayor capacidad para elaborar y mover dinero falsificado. Los análisis sobre las características de los billetes podrían contribuir a identificar patrones comunes con otras incautaciones.

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Las autoridades tampoco confirmaron vínculos entre el caso y organizaciones criminales específicas. Cualquier relación de los ocupantes con estructuras ilegales deberá ser establecida dentro de la investigación judicial.