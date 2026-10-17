Joan Laporta: "El Real Madrid quiere reventarlo todo, suerte que Tebas no se deja amedrentar"

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el Real Madrid quiere "reventarlo todo" y que no está "contento con nada", además de afirmar que tienen "suerte" de tener a Javier Tebas como presidente de LaLiga, ya que "no" se deja "amedrentar" y tiene "experiencia para combatir estos ataques" del club blanco.

"Qué suerte que tenemos a Javier Tebas como presidente de LaLiga, tiene la experiencia que requieren estos temas. Además, tiene un buen criterio para combatir estos ataques del Real Madrid a LaLiga. Parece que quieren reventarlo todo, que quieren reventar LaLiga, quieren reventar el Comité Técnico de los Árbitros, tampoco están contentos con la Federación... No están contentos con nada", declaró ante los medios de comunicación tras la comida de directivas previa al partido con el Real Betis.

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En este sentido, el presidente del club azulgrana cree que el máximo mandatario de la patronal española soporta perfectamente la presión. "Menos mal que el presidente de LaLiga es consciente de esto y está curtido en mil batallas. Tiene experiencia para combatir estos ataques que son impropios de un club que sea miembro de LaLiga", manifestó.

"Están con una actitud de atacar permanentemente a todo lo que se hace en LaLiga, en la Federación, con los árbitros... Buscan mil excusas. No pueden aceptar la situación en la que están, que eso viene dado por sus propias decisiones. Deberían hacer una autocrítica y analizarse internamente. Van a reventar todo lo que puedan, de LaLiga y de la Federación. Suerte que Javier Tebas está curtido en mil batallas y no se deja amedrentar por esta actitud del Real Madrid", continuó.

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Por último, Laporta no quiso hablar del Clásico de la próxima semana. "Lo que nos preocupa es este partido con el Betis, que es un gran equipo y, de los equipos de la Liga española, de los que están más en forma y están jugando mejor junto al Barça. Es mi opinión como aficionado al fútbol. Del Clásico, ya habrá tiempo de hablar", finalizó.