‘Matador’ señaló al alcalde Mauricio Salazar, por el despido sin justa causa de su esposa de Aguas y Aguas de Pereira: “Firme por la patria”

El caricaturista señaló al alcalde de Perira, Mauricio Salaza Peláez, afín al Gobierno nacional de Abelardo de la Espriella - créditos Alcaldía de Pereira/Facebook | Aguas y Aguas de Pereira/Facebook | Mauricio Alvarado/Colprensa | Lina Gasca/Colprensa

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Un nuevo capítulo se suma a las polémicas por parte del caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, luego de la serie de investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la publicación en la que señaló a la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda de “ratita”, al cuestionar el destino de las donaciones que recibió su fundación para atender a los damnificados por el terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026.

Ahora, y sumado a la indagación que abrió el ente investigador luego de la denuncia del Gobierno de Abelardo de la Espriella, por la presunta comisión de cinco delitos luego de firmar un contrato de $257 millones con el Fondo Colombia en Paz durante el Gobierno Petro, el dibujante se fue en contra del alcalde de la capital de Risaralda Mauricio Salazar Peláez luego de anunciar que su esposa fue despedida sin justa causa de la empresa Agua y Aguas de Pereira.

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La reacción de “Matador” se conoció a través de un mensaje que publicó la noche del viernes 16 de octubre desde su cuenta de X, en la que afirmó: “Tras 30 años de servicio, aguasyaguas.com.co de Pereira despidió sin justa causa ayer a mi esposa. La decisión fue aprobada por su Junta Directiva. ¿Y quién integra esa junta? El alcalde Mauricio Salazar, ¡Firme por la patria! Saquen conclusiones”.

'Matador' compartió la decisión que dejó a su esposa sin empleo, y señaló al alcalde de Pereira Mauricio Salazar Peláez, la noche del viernes 16 de octubre vía X - crédito @Matador000/X

Al inicio de la carta que compartió el caricaturista, y que recibió su compañera sentimental luego de que se le oficializó la decisión se indica: “La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. le comunica su decisión de dar por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo que mantiene con usted, con efectos al finalizar la jornada laboral del día 15 de octubre de 2026, de conformidad con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y con reconocimiento de la indemnización correspondiente”.

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El memorando, fechado el 14 de octubre y firmado por el gerente suplente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P., fue dirigido al Sistema de Gestión del Riesgo. Allí se comunica la salida de quien ocupaba el cargo de Profesional II, la esposa de González Quiceno, y que estaba al frente del Subproceso de Gestión del Riesgo.

La carta precisa que la medida no obedeció a razones disciplinarias ni a un incumplimiento de funciones.

La Junta Directiva aprobó eliminar el cargo de Profesional II

La comunicación atribuye la decisión a una determinación de la Junta Directiva de Aguas y Aguas de Pereira, consignada en el acta número 11 del 14 de octubre de 2026.

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Según el documento, el órgano directivo aprobó “eliminar de la estructura de la Empresa el cargo de Profesional II que lideraba el Subproceso de Gestión del Riesgo”. La coordinación de esas labores pasará al nivel directivo, bajo responsabilidad de la Dirección de Planeación.

El comunicado señaló que la decisión se tomó sin justa causa - crédito @Matador000/X

La compañía explicó que la modificación busca reforzar la articulación institucional en materia de conocimiento y reducción del riesgo, así como la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias que puedan afectar los servicios de acueducto y alcantarillado en Pereira.

La carta menciona, entre los factores considerados, el sismo del 10 de agosto y los riesgos ligados a la variabilidad climática, incluido el fenómeno de El Niño. Para la empresa, esas situaciones evidenciaron la necesidad de integrar la gestión del riesgo a las decisiones estratégicas, la planeación de inversiones, los recursos disponibles y la coordinación con las autoridades.

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“Agradecemos los servicios prestados a la Empresa durante su vinculación”, concluye la comunicación.

Grupo de mujeres se movilizó en Pereira y realizó un plantón frente a la residencia de ‘Matador’, en Dosquebradas

La tarde del jueves 15 de octubre se conocieron videos e imágenes de un grupo de mujeres, lideresas sociales e integrantes de colectivos ciudadanos que se movilizó de manera pacífica hasta la residencia de González Quiceno, en Dosquebradas (municipio vecino a Pereira), Risaralda, para rechazar sus caricaturas y mensajes sobre la primera dama Ana Lucía Pineda.

Las participantes sostuvieron que esas publicaciones exceden la crítica política y pueden afectar la dignidad de las mujeres.

Las asistentes llegaron desde Pereira y Dosquebradas con pancartas y reclamaron que el debate público preserve límites de respeto, más allá de las posiciones frente al Gobierno nacional. La movilización se produjo luego de cuestionamientos a contenidos del caricaturista sobre Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

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El plantón llegó hasta la residencia del caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, que es investigado por la Fiscalía luego de la publicación en la que cuestionó el destino de las donaciones hechas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que preside la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda - crédito suministrado a Infobae Colombia

El reclamo apuntó a que la libertad de expresión y la sátira política no deriven en expresiones que, según las manifestantes, humillen o degraden a las mujeres. Las voceras afirmaron que su posición no depende de afinidades ideológicas ni se limita a la defensa de la primera dama.

“La violencia también se dibuja” fue una de las consignas expuestas durante la jornada. Los colectivos plantearon que “el respeto por la dignidad de las mujeres debe mantenerse por encima de las diferencias ideológicas y políticas”.

El reclamo por la descalificación de mujeres en espacios públicos

La protesta cuestionó lo que las participantes definieron como violencia simbólica y formas de descalificación contra las mujeres en ámbitos públicos y digitales.

Ese fue el propósito expresado por las voceras en declaraciones de Marisol Zuluaga, coordinadora de la Veeduría de Género en Risaralda, quien se refirió a acusaciones públicas sobre presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que ha sido mencionado González Quiceno.

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“Ya hemos escuchado muchas situaciones de su vida precisamente con el tema de violencia intrafamiliar y la violencia ejercida en contra de su esposa, o sea que ya eso es un indicador que nos está hablando de quién es él en verdad”, expresó Zuluaga a Caracol Radio.

La publicación objeto de la denuncia en la red social X acumuló más de 36.000 visualizaciones y cientos de respuestas en pocas horas - crédito @Matador000/X

Las manifestantes añadieron que la crítica hacia una figura pública no justifica ataques personales ni representaciones que, desde su perspectiva, afecten la imagen de una mujer. El cuestionamiento se concentró en el contenido de las publicaciones vinculadas con la primera dama.

La controversia ocurre mientras la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por Pineda, difundió un reporte sobre su gestión tras poco más de dos meses del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, que dejó cientos de miles de damnificados.

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Más de $54 mil millones canalizados tras el terremoto

La fundación informó que no recibió ni administró recursos públicos y que canalizó aportes privados para la atención de la emergencia y las tareas de reconstrucción.

Con corte al 13 de octubre, la organización reportó $54.607.443.810 en dinero y donaciones en especie recibidos, administrados y canalizados.

El caricaturista volvió a preguntarle a Ana Lucía Pineda por el destino de las donaciones que recibió su fundación, y ese mismo día (viernes 15 de octubre de 2026) se conoció el informe por parte de la fundación, en el que se explica cómo serán administradas las donaciones en dinero y especie - crédito @Matador000/X

El Grupo Gilinski realizó el principal aporte, equivalente al 81 % de las ayudas. La entidad fue constituida el 7 de julio de 2026 como una organización privada sin ánimo de lucro destinada a promover el bienestar y el desarrollo integral de comunidades, con prioridad para personas en condición de vulnerabilidad.

El reporte de la fundación señaló que cada aporte económico o en bienes supone un compromiso con las familias afectadas. “Rendir cuentas de manera clara y oportuna es la forma de honrarlo”, indicó la organización en el documento.

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Los recursos proceden de aportes de personas naturales y del sector privado, y están destinados a programas, proyectos y actividades institucionales de acuerdo con el objeto social de la entidad y las condiciones definidas por los donantes.

La organización afirmó en su balance que utiliza sistemas de administración y trazabilidad, con registros contables, conservación de soportes y depósitos en entidades financieras vigiladas y reguladas.

Los costos de administración ascienden a $43.016.639, y el resto de los recursos permanece disponible y sujeto a los destinos específicos establecidos por los aportantes, según el avance de cada proyecto.

Por su parte, la respuesta a la emergencia se organizó en dos etapas. La primera incluyó centros de acopio, voluntariado, logística, distribución de ayuda humanitaria y personal capacitado para brindar acompañamiento emocional.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas habilitó más de 30 centros de acopio. Cada departamento contó con una coordinadora responsable de su punto de recepción, del registro de entrada y salida de ayudas, y del contacto directo con las comunidades.

La segunda etapa se concentra en la reconstrucción, para la que la entidad afirmó haber consolidado alianzas, convenios, equipos de trabajo y mecanismos de gestión de recursos.

El plan contempla reconstruir tres instituciones educativas y tres entidades prestadoras de servicios de salud bajo criterios de seguridad y sostenibilidad, además de impulsar soluciones de vivienda digna y programas de salud, nutrición, educación, cultura, recreación, deporte, formación, emprendimiento y generación de ingresos.