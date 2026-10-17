Un joven de 16 años y un hombre de 80 mueren en un accidente de avioneta en el oeste de Escocia

Guardar

Las autoridades escocesas han confirmado este sábado el fallecimiento de un joven de 16 años y el de otro hombre de 80 que sufrieron un accidente de avioneta el pasado viernes cerca del lago Lomond, en el oeste de Escocia.

Los servicios de emergencia fueron alertados del accidente el viernes por la tarde, alrededor de las 16.45 horas (hora local), según ha recogido la cadena británica BBC. Así, el sábado por la mañana, un equipo de agentes se ha trasladado al lugar de los hechos para precintar y acordonar una puerta que daba acceso a una colina donde podría haberse producido el accidente.

PUBLICIDAD

Actualmente, se han impuesto restricciones temporales en el espacio aéreo en la zona mientras la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB, por sus siglas en inglés) lleva a cabo sus investigaciones.

Un portavoz de la AAIB ha asegurado que un equipo se ha desplazado al lugar del accidente, cerca de Drymen, al norte de Glasgow (oeste de Escocia), para "realizar indagaciones y recabar pruebas como parte del proceso de investigación de seguridad".

PUBLICIDAD

Según las investigaciones, la avioneta habría despegado del aeropuerto de Glasgow el viernes por la tarde a las 16.17 horas (hora local) y habría dejado de transmitir a las 16.37 horas, a pocos kilómetros de Drymen.

Previamente, la avioneta había realizado un vuelo desde el aeropuerto de Cumbernauld hasta el de Glasgow, donde había permanecido hasta las 13.00 horas. Posteriormente, había realizado un vuelo de dos horas hacia el noreste hasta Newport on Tay para luego regresar a Glasgow. Según las autoridades, habría estado en tierra poco más de una hora antes de despegar de nuevo e iniciar su último trayecto.

PUBLICIDAD

Se trata de un suceso profundamente trágico, y todos en el aeropuerto de Glasgow enviamos nuestras más sinceras condolencias a los amigos y familiares afectados", ha lamentado el director del aeropuerto glasguano.