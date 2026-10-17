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(Crónica) El Almería mantiene el liderato y el Castellón se pone segundo

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La UD Almería y el CD Castellón golearon este sábado a la Real Sociedad B (2-4) y a la UD Las Palmas (0-3) en la décima jornada de LaLiga Hypermotion para marchar primero y segundo en la tabla, gracias también al empate del Eibar con el Mallorca (1-1).

El equipo andaluz defendió con autoridad el liderato en Segunda con una demostración de pegada, pese al buen partido del Sanse en Zubieta. Brian Cipenga y Miguel de la Fuente, en el primer tiempo, y Sergio Arribas, de penalti en el inicio del segundo, sentenciaron el partido pese a la resistencia de los vascos.

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El Almería sumó 24 puntos con su séptima victoria seguida, uno más que un Castellón que salió del bache de las últimas dos jornadas a costa de una Las Palmas que no reaccionó con el cambio en el banquillo y la llegada de Juan Manuel Rodríguez. Israel Suero y Agustín Sienra, tras apenas 20 minutos, y Pablo Santiago desataron los pitos contra la directiva en el Gran Canaria.

Además, en un duelo de mucha tensión y polémica en Ipurua, el Eibar rescató un punto (1-1) ante el Mallorca, de penalti convertido por Iván Gil en el minuto 94. El equipo visitante se adelantó en el minuto 52 con el 0-1 de Adrián Fuentes, pero reculó en exceso. El Mallorca sobrevivió al penalti y explusión de John Donald, gracias a la parada de Arnau Tenas, pero en otra pena máxima ya en el descuento, los vascos rascaron el punto con el que suman 22, terceros, dejando a los baleares con 18.

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Mientras, el Sporting de Gijón se afianzó en el 'Top 6' con una victoria in extremis contra el Albacete, gracias al 2-1 de César Gelabert en el minuto 95. El equipo manchego había marcado a cinco del final por medio de Jesús Vallejo, pero la alegría y la esperanza en una temporada de pelear por el ascenso se quedaron en El Molinón.

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