Sociedad

El Niño: buscan a dos hombres en el río Paraná que desaparecieron cuando realizaban el cruce de animales

El operativo para dar con los peones rurales se concentra en Ybirá Pitá, Corrientes. Además, la crecida de ríos en el Paraná también obliga a cerrar puertos, suspender conexiones fronterizas y evacuar familias

Misiones-Prefectura Naval
Los trabajadores rurales sufrieron una vuelta campana con su embarcación durante el cruce de animales en la zona de islas (Foto de archivo)
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Un operativo de búsqueda se desplegó desde las primeras horas de la mañana de este sábado en aguas del río Paraná, a la altura de Bella Vista, provincia de Corrientes, tras la desaparición de dos peones rurales. Ambos perdieron contacto mientras realizaban el cruce de animales en la zona de islas, en medio de una crecida que mantiene en alerta a toda la región del litoral argentino por los efectos del fenómeno de El Niño.

La Policía Rural de Bella Vista y la Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmaron que las tareas de rastrillaje se concentran en el sector conocido como Ybirá Pitá, sobre la margen derecha del Paraná, a la altura del kilómetro 1077. Para cubrir el área, se utiliza la lancha policial L-01, tripulada por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica con la colaboración de un efectivo de la Comisaría Segunda, que recorre los sectores cercanos al punto donde los peones fueron vistos por última vez. Los hombres fueron identificados por los apellidos Ledesma y Salazar, según informó El Libertador.

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Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el operativo aún se mantiene activo para dar con el paradero de los peones y hasta el momento no lograron obtener ninguna novedad. A pesar de que en un principio se creyó que se trataba de pescadores, a este medio le confirmaron que se trata de dos peones que trasladaban animales de un lado del río al otro hasta que “tuvieron una vuelta campana”, es decir un giro de 180°.

Una lancha blanca, roja y celeste con la palabra ambulancia en el lateral, situada sobre agua marrón junto a árboles y otra embarcación
La fuerza de seguridad federal solicitó evitar la navegación nocturna y prohibió el ingreso a sectores fluviales no autorizados

La desaparición de los dos trabajadores rurales no ocurre en un contexto aislado. El río Paraná registra niveles que superaron los 6,50 metros frente al puerto de la capital correntina, un umbral que llevó a la Prefectura a activar la etapa de alerta en la jurisdicción. La creciente, asociada al impacto de El Niño sobre la cuenca, viene transformando las condiciones del cauce y de las zonas ribereñas en toda la provincia.

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Frente a ese panorama, la fuerza federal difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos en el ámbito fluvial. Entre las medidas preventivas, se pidió a la población extremar las precauciones durante la navegación y las actividades náuticas, evitar desplazarse por el río durante la noche o cuando la visibilidad sea escasa, no ingresar al agua en sectores no habilitados o con condiciones peligrosas y concurrir únicamente a balnearios autorizados. También se instó a respetar las restricciones, señalizaciones e indicaciones de las autoridades, según detalló El Litoral.

La PNA informó, además, que continuará con tareas de prevención, vigilancia y control en coordinación con otros organismos, con el objetivo de resguardar tanto a la población como a quienes desarrollan actividades en el ámbito fluvial.

Mientras tanto, la propia Policía de Corrientes amplió su despliegue más allá de Bella Vista. En la localidad de Itatí, por disposición de la Jefatura de Policía, efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica y de la Comisaría de Distrito Itatí realizan recorridas preventivas en lancha por las zonas afectadas por la crecida. Los patrullajes incluyen los barrios Ibiray, la Costanera cercana a la Basílica, Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá, entre otros puntos de la localidad.

Inundaciones en Misiones
El puerto de Puerto Iguazú permanece cerrado por el nivel del agua y quedaron suspendidas las conexiones náuticas con Paraguay

Además, en Misiones, tras varios días de lluvias intensas que provocaron desbordes y evacuaciones en distintos puntos de la provincia, la jornada de ayer trajo cierto respiro con el regreso del sol y el descenso de algunos cursos de agua, aunque todavía persisten sectores comprometidos por los efectos de El Niño sobre la cuenca.

En la zona de la Triple Frontera, los elevados niveles de los ríos Iguazú y Paraná continúan afectando las operaciones náuticas y el funcionamiento de pasos fronterizos fluviales, entre ellos la conexión entre Puerto Iguazú, Argentina, y Puerto Tres Fronteras, Paraguay. En Comandante Andresito, el río Iguazú pasó de los 6,13 metros registrados el jueves a 5,36 metros durante la última medición, pero las ocho familias evacuadas en la zona todavía no pueden regresar a sus hogares. En el puerto de Puerto Iguazú, en cambio, el nivel creció 20 centímetros en las 24 horas previas y alcanzó los 32,90 metros, por lo que el puerto permanece cerrado y todas las operaciones náuticas continúan suspendidas, según el medio local El Territorio.

En Garuhapé, los circuitos y senderos del parque natural municipal Gruta India permanecen cerrados preventivamente desde el jueves debido a la crecida del arroyo 3 de Mayo y del Paraná. “Desaparecieron los saltos y la cueva en su totalidad”, describió el intendente de la localidad, Gerardo Schmied, en declaraciones recogidas por el medio misionero. En la zona de Corpus, Jardín América y Puerto Leoni, los servicios de transporte fluvial permanecen suspendidos y su reanudación dependerá de la evolución del caudal y del estado de las instalaciones.

Mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente a lo largo de todo el litoral, la circulación de transporte pesado fue restablecida desde el mediodía de ayer en los puentes sobre los arroyos Paranay y Piray Guazú, sobre la ruta nacional 12, luego de varios días de restricciones por las crecidas.

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