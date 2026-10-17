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Trudy vuelve a categoría 2 y mantiene las alertas en las costas del Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 17 oct (EFE).- El huracán Trudy volvió a intensificarse este sábado a categoría 2 mientras se aproxima a Jalisco y Colima, en el Pacífico mexicano, con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de siete metros, después de causar inundaciones y caída de árboles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 15:00 horas (21:00 GMT) el ciclón estaba a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (Colima) y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo (Michoacán).

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Trudy registraba vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 y avanzaba hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, según el SMN.

Según las previsiones oficiales, Trudy se mantendría el domingo en categoría 2, con vientos sostenidos de hasta 170 kilómetros por hora; bajaría de nuevo a categoría 1 el lunes y después a tormenta tropical, antes de perder sus características tropicales el miércoles cerca de Baja California Sur.

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En su actualización de la tarde, el SMN pronosticó lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima y el sur y la costa de Michoacán; muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el litoral y sur de Jalisco y el sur de Nayarit; y fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Guerrero.

También previó vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120, y oleaje de cinco a siete metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Advirtió de posibles deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Se mantiene la zona de prevención por vientos de huracán entre Manzanillo y Cabo Corrientes y otras alertas costeras en Michoacán y Nayarit, incluidas las islas Marías.

Trudy ya ocasionó inundaciones, árboles caídos y vehículos varados en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, según reportes de Protección Civil.

En Colima, las autoridades cerraron playas y el puerto de Manzanillo, habilitaron seis refugios temporales y reforzaron los recorridos preventivos en comunidades costeras.

El ciclón se aproxima a una región afectada recientemente por Simón, que alcanzó la categoría 4.

Las autoridades reportaron un fallecido en Guerrero y, en Colima, 71 viviendas y 35 comercios afectados, además de 177 personas acogidas en refugios temporales.

Simón se degradó el viernes a baja presión remanente al sur de Baja California Sur, donde el SMN descartó que representara peligro para el territorio nacional. EFE

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