Rusia celebra la "histórica" decisión de Trump de suspender el nuevo paquete de sanciones contra Rusia

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El Gobierno ruso ha expresado este sábado su satisfacción por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia --la conocida como Ley Graham-- pese a su reciente aprobación en el Congreso.

"La suspensión de algunas de las medidas de la Ley Graham supone un momento importante y verdaderamente histórico", ha declarado el jefe del Fondo Ruso de Inversión y negociador ruso Kiril Dimitriev.

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El responsable ruso ha destacado que el texto legal "sufrió cambios fundamentales y profundamente negativos" tras la muerte del senador Lindsey Graham, impulsor de la iniciativa, por lo que podría haber provocado la "completa paralización de la cooepración económica entre Rusia y Estados Unidos". Ello habría provocado "graves daños a la economía de Estados Unidos y a los mercados globales".

Dimitriev ha puesto en valor que la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia es positiva para los dos países, contribuye a la estabilidad económica global y "sienta las bases para construir confianza y lograr una paz duradera".

"En lugar de sanciones y confrontación, necesitamos diálogo, cooperación en beneficio mutuo y responsabilidad compartida por la estabilidad global", ha remachado en redes sociales.