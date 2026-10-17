El expresidente uruguayo Pepe Mujica, homenajeado en el municipio español de Oleiros

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Miguel Álvarez

Oleiros (España), 17 oct (EFE).- El fallecido expresidente de Uruguay Pepe Mujica da nombre desde este sábado al paseo marítimo de la zona del Paraíso, en la localidad española de Oleiros, región de Galicia (noroeste), un lugar donde soñar con un mundo mejor.

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Más de trescientas personas acudieron al lugar para asistir a la inauguración y homenajear de esta manera a Mujica (Montevideo, 1935-2025), que fue jefe del Estado entre 2010 y 2015.

El embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver del Hoyo, subrayó los "lazos" migratorios entre Uruguay y Galicia a lo largo de la historia, que ahora quedan plasmados en un sitio que es "como él lo hubiera soñado", pues sirve de "lugar de convivencia social, de encuentro".

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En un vídeo, la exvicepresidenta uruguaya y pareja de Mújica, Lucía Topolansky, agradeció "de corazón" el homenaje y recordó los vínculos entre gallegos y uruguayos.

Sobre el político de izquierdas, destacó que "fue un militante desde los catorce años hasta el último minuto de su vida", y siempre estuvo pensando en "cómo la causa debía tener más gente".

Es el caso de la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, presente en el acto de hoy: "Fue el último reclute de militante que hizo Pepe en su vida de casi noventa años", recordó Topolansky.

La propia Rodríguez evocó que sus padres partieron desde el cercano municipio español de Cerceda a Uruguay en 1952, y recalcó el trabajo de Mujica, con "un esfuerzo enorme que hizo hasta el último minuto de su vida".

"Casi sin aliento seguía pensando en qué era lo mejor para la gente y lo mejor para el país, sobre todo hablando de humanidad universal", sintetizó.

En su gobierno "se conquistó una importantísima agenda de derechos para los distintos sectores sociales" y logró, con un lenguaje sencillo, llegar a todos los ámbitos de la sociedad, indició la senadora.

Combatió el consumismo y denunció el poco tiempo que los seres humanos dedican ahora a la familia. "Estamos más conectados que nunca, pero las personas están más solas que nunca", añadió Rodríguez.

El presidente de la Diputación (gobierno provincial) de La Coruña, Valentín González Formoso, remarcó que el exmadantario uruguayo "nunca perdió la coherencia, la humildad y la capacidad de hablar con la gente de igual a igual", y dijo una frase que lo marcó para siempre: "La política es la lucha por la felicidad de todos".

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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, lo definió como "uno de los mayores referentes políticos y humanos de nuestro tiempo".

Por ese motivo, forma parte ya de las figuras que dan nombre al callejero local, como Mahatma Gandhi, Simón Bolívar, Salvador Allende, Ernesto 'Che' Guevara, José Martí o Yasir Arafat.

Todos ellos, según el alcalde, se rebelaron "contra ese tipo de animales dictadores que determinan a las personas en el mundo" y cree que deben ser ejemplo, a su vez, para "derrotar el fascismo que está invadiendo toda Europa".

Durante el acto, el músico uruguayo Walter César López interpretó la canción 'Don José', y se proyectó un vídeo de Mujica en el que explicaba que "la lucha continúa y tiene que sobrevivir".

"No hay ningún triunfo definitivo porque tampoco hay derrota definitiva si se tiene el corazón templado", decía el político uruguayo fallecido. EFE

(foto)