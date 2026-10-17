Agencias

Kenia confirma cuatro nuevos casos de ébola y eleva a siete el total de contagios

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Nairobi, 17 oct (EFE).- El Ministerio de Salud de Kenia confirmó este sábado cuatro nuevos casos de ébola tras dar positivo tres trabajadores sanitarios y un familiar del paciente cero detectado en el país, quien había contagiado la enfermedad en la República Democrática del Congo (RDC), lo que eleva a siete el número total de contagios, incluido un primer fallecido.

"Las cuatro personas presentaron fiebre como primer síntoma e inmediatamente fueron aisladas y se les tomaron muestras para su análisis. Todas dieron positivo por ébola”, indicó la cartera sanitaria en un comunicado.

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De acuerdo con el Ministerio, los trabajadores sanitarios fueron contagiados cuando atendían un caso entre el 3 y 4 de octubre pasado mientras estaba en el hospital, mientras que el familiar se encontraba en cuarentena desde el 6 de octubre. EFE

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