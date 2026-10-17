Francisco Rivera huye de la prensa tras la inesperada ruptura de su hija Tana y Roca Rey

Después de seis meses de intensa relación, y cuando cobraban fuerza los rumores de que la pareja estaba tan enamorada que incluso estarían pensando en pasar por el altar, Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey han roto. Aunque en un principio se especuló con que el torero habría puesto fin a su relación al sentirse sobrepasado por lo rápido que estaba yendo su historia de amor-pillando por sorpresa a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, puesto que no se lo esperaba- en las últimas horas se ha apuntado que la ruptura se habría precipitado tras una fuerte discusión por los diferentes modos de vida de ambos, ya que mientras la nieta de la duquesa de Alba querría llevar una vida social como la de cualquier joven de su edad, el diestro peruano no lo compartiría al estar centrado en su profesión.
¿Se trata de un adiós definitivo o de una grave crisis que la pareja, muy enamorada, conseguirá superar? Parece que por el momento vamos a tener que esperar que pasen los días para saberlo, ya que mientras Roca ha puesto tierra de por medio y se ha ido a Pamplona antes de viajar a Perú -donde tiene previsto torear el 30 de octubre-, Tana se ha limitado a asegurar ante las cámaras de Europa Press que "no voy a decir nada porque yo nunc digo nada, pero la verdad estoy muy bien".
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Y ahora es Francisco Rivera el que ha reaparecido tras la sorprendente e inesperada ruptura de su hija y el torero, por el que siempre ha mostrado su admiración sin ocultar que estaba encantado de que fuese el novio de su primogénita. Su reacción no ha podido ser más significativa, ya que al ver a las cámaras se ha subido rápidamente a su coche y, muy serio, ha abandonado el lugar dando la callada por respuesta a las preguntas de si se trata de una ruptura definitiva o una crisis, cómo está Tana, y si él está decepcionado con Andrés por cómo se ha portado con la joven.