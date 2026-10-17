Perú

¿Quieres comprarte tu carro? Mantenerlo cada mes podría costarte más de dos sueldos mínimos

Si quieres tener un carro, hay algunos gastos obligatorios, como combustible y seguro, y otros necesarios también para que mantengas todo en orden

Un auto puede que no te ayude a ahorrar dinero frente al transporte público. - Crédito AP/David Zalubowski
Un auto puede que no te ayude a ahorrar dinero frente al transporte público. - Crédito AP/David Zalubowski
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Muchos peruanos, frente al problemático transporte público, prefieren comprar su carro para movilizarse en Lima. Pero si se piensa que así, además, se podría ahorrar en pasaje, se debe pensar de nuevo.

Tener un automóvil en Lima implica mucho más que pagar por el vehículo y abastecerlo de combustible. El estacionamiento, el mantenimiento preventivo, los neumáticos, los seguros y otros gastos de operación pueden elevar el presupuesto anual hasta los S/30 mil soles, sin siquiera considerar la compra del automóvil.

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Así lo revela un análisis de ParkGO. Este monto corresponde a un escenario de uso diario que contempla el pago de estacionamiento privado por horas durante la jornada laboral. De esta manera, el gasto podría llegar alrededor de S/2.500 por mes, el doble del sueldo mínimo actual.

Una mano sobre un timón de automovil
Un auto también necesita mantenimiento y esto implica sumarle al costo cada mes. - Crédito Difusión

Gran parte se puede ir en el estacionamiento

¿Cómo se da este cálculo? Vamos por partes. Primero, un conductor que deja su vehículo estacionado ocho horas al día, durante 22 días al mes, a una tarifa referencial de S/8,36 soles por hora, puede gastar alrededor de S/17 mil 656 al año únicamente en estacionamiento.

Ya este desembolso equivale a cerca del 59% del presupuesto anual estimado. La cifra evidencia cómo el lugar donde se estaciona un vehículo y el tiempo que permanece en una cochera pueden influir significativamente en el costo de utilizarlo.

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“Muchas veces, al calcular cuánto cuesta tener un auto, solo pensamos en el combustible o en la cuota del vehículo y dejamos de lado gastos recurrentes como el estacionamiento, el mantenimiento y los seguros. Sin embargo, cuando sumamos todos estos conceptos a lo largo de doce meses, el impacto en el presupuesto puede ser considerable. Por eso, es importante que los conductores evalúen el costo total de utilizar su automóvil y planifiquen con anticipación dónde estacionarlo, especialmente si se movilizan diariamente a sus centros de trabajo”, señala Katherinne Oyarce, CEO de ParkGO.

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¿En dónde se van los S/30 mil?

Por otro lado, en general, el presupuesto anual para operar y mantener un automóvil en el país se distribuye entre diez conceptos, desde el combustible hasta los gastos adicionales.

El combustible constituye uno de los principales componentes del presupuesto, con un gasto estimado de S/6.000 al año, equivalente a S/500 mensuales. A ello se suman S/1.800 anuales por seguro vehicular, S/1.500 por mantenimiento preventivo y S/1.000 por neumáticos.

Así, estos montos muestran que el costo de tener un automóvil no se limita a los gastos más visibles. Los desembolsos que se realizan durante el año para conservar el vehículo, cumplir con las obligaciones correspondientes y desplazarse por la ciudad también forman parte del presupuesto.

automotriz, venta de autos y economía
Antes de cerrar el trato, ponte a hacer el presupuesto para ver cuánto te costará mantener tu auto. - Crédito Freepik/standret

Por su parte, un conductor que paga S/20 diarios por estacionar su vehículo durante 22 días al mes pueden gastar S/5.280 al año. Si opta por un estacionamiento privado por horas, a una tarifa de S/8,36 durante ocho horas diarias, el gasto puede alcanzar los S/17.656 anuales. En zonas empresariales, una cochera mensual puede costar entre S/500 y S/800, según su ubicación.

Por eso, antes de adquirir un automóvil, calcular su precio de compra no es suficiente. También es necesario tener en cuenta cuánto costará utilizarlo de manera habitual, dónde permanecerá estacionado durante la jornada laboral y qué gastos requerirá a lo largo del año.

El presupuesto puede cambiar según el kilometraje, el consumo de combustible, las características del vehículo, las necesidades de mantenimiento y las tarifas de estacionamiento. Por ello, conocer estos conceptos permite dimensionar el costo real de la movilidad particular y tomar decisiones financieras más informadas.

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