El Rayo-Athletic se reanudará a puerta cerrada en Vallecas

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El partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, que se suspendió el pasado sábado 10 de octubre por el continuo lanzamiento de objetivos al terreno de juego del Estadio de Vallecas, se reanudará a puerta cerrada en el mismo recinto, según ha dictaminado el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Se resuelve la reanudación a puerta cerrada del encuentro (...) en la fecha, hora y lugar que establezca la Liga Nacional de Fútbol Profesional en coordinación general con la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional", se indica en la resolución publicada este sábado.

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En el minuto 13 del duelo del pasado sábado en Vallecas, con 0-0 en el marcador y con el conjunto vasco preparado para sacar un córner, los aficionados locales comenzaron a lanzar objetos al terreno de juego mientras se desplegaba una pancarta con el lema 'Presa, la pelota está en tu tejado'. La situación provocó que el colegiado Sánchez Martínez parase el juego mientras los operarios del estadio retiraban los aviones de papel y las pelotas del césped.

Media hora después, el partido se reanudó. Sin embargo, el área de una de las porterías comenzó a llenarse de objetos nada más volver a poner el balón en juego. El árbitro detuvo otra vez la acción y determinó que, en esas condiciones, no se podría continuar con el encuentro.

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Además, Competición señala que podrán ser alineados los jugadores reglamentariamente inscritos federativamente "hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano disciplinario como consecuencia de dicho partido". Por otra parte, subraya que el Rayo Vallecano deberá abonar los gastos de desplazamiento del equipo visitante.